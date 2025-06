Christian Martinoli se burla de David Faitelson, tras rotundo éxito en su transmisión de México vs Surinam

Luego de que el comentarista de TUDN, David Faitelson arremetiera contra los comentaristas Christian Martinoli y Luis García por sus transmisiones en YouTube, en las cuales dejan la seriedad a un lado. Ahora el narrador de TV Azteca no dudó en mandarle un mensaje a su excompañero.

Y es que debido a que TV Azteca no tuvo los derechos de transmisión de la Copa Oro, Christian Martinoli y Luis García apostaron por lo digital y llevaron a sus seguidores el partido de México contra Surinam a través de una transmisión en vivo en YouTube, en la que por cierto, rompieron su propio récord de vistas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Diego Reyes, el canterano del América podría traicionar los colores azulcrema

Previamente, los comentaristas de la televisora de la Ajusco hicieron lo mismo con el partido de la Selección Mexicana ante República Dominicana, donde Martinoli y García dejaron la seriedad que tienen en televisión a un lado, para mostrarse más naturales con un toque de sarcasmo y lenguaje coloquial. Estos comportamientos fueron criticados por David Faitelson, quien aseguró que él no consume ese tipo de “periodismo”.

“Resulta que inventan periodismo televisivo, no tengo nada contra Christian Martinoli y Luis García, los dos fueron mis compañeros y son mis amigos, pero con todo respeto pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosada o groserías, palabras fuera de lugar o reírse no es periodismo”, comentó Faitelson en un video que compartió en redes sociales.

“Vale la pena verlos, poner en silencio la transmisión en la televisión, pero a mí me enseñaron a hacer periodismo, me puedo equivocar, tomar malas decisiones, tampoco soy de cerrarme en un periodismo muy serio o rígido, podemos reírnos, pero hay espacio para todo”, agregó.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ CHRISTIAN MARTINOLI A DAVID FAITELSON?

Ante el éxito que han tenido Christian Martinoli y Luis García en sus transmisiones de YouTube en lo que va de la Copa Oro, Martinoli mandó un mensaje para su competencia y principalmente le respondió a David Faitelson.

“Yo fui a la Universidad y si quiero les doy una pinche repasada. Esto lo hago porque me divierto, es la ventaja que les doy… Me pongo serio y los hago mierda y es lo que no entienden”, indicó en el canal de Farsantes con gloria.