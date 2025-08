Allan Saint-Maximin, a un paso de ser la nueva estrella del América

El Club América está a punto de detonar una auténtica bomba en el mercado de fichajes del fútbol mexicano. Según diversas fuentes, las negociaciones para incorporar al extremo francés Allan Saint-Maximin están en una etapa muy avanzada, lo que podría convertirlo en el refuerzo estelar de las Águilas para el Apertura 2025. Este movimiento no solo refleja la ambición del conjunto azulcrema por seguir dominando en la Liga MX, sino que también demuestra su capacidad para atraer talento de talla internacional.

Saint-Maximin, de 28 años, es un futbolista que combina velocidad, regate y explosividad, características que lo hicieron brillar en la Premier League con el Newcastle United y más recientemente en el Al-Ahli de la Liga Profesional Saudí. Su posible llegada al América, por una transferencia valuada en poco más de 10 millones de dólares, representa un golpe de autoridad en el fútbol mexicano, elevando el nivel competitivo y el atractivo de la liga. El contrato, de concretarse, sería por cuatro años, hasta el 30 de junio de 2029, consolidando un proyecto deportivo que busca trascender fronteras.

La directiva americanista, encabezada por Santiago Baños y Héctor González Iñárritu, ha trabajado con hermetismo y precisión para cerrar esta operación, que también incluye el scouteo meticuloso del director deportivo Diego Ramírez. La posible incorporación de Saint-Maximin ocuparía la plaza de Jugador No Formado en México (NFM) que dejaría Javairô Dilrosun, cuyo futuro aún está por definirse. Este movimiento no solo refuerza el ataque azulcrema, sino que envía un mensaje claro: el América no se conforma y busca consolidarse como un referente en el fútbol internacional.

Allan Saint-Maximin (🇫🇷 | 28), extremo izquierdo que juega a perfil cambiado, regateador y explosivo en conducción.



En la 24/25 con el Fenerbahçe, dentro de la liga turca fue:



-3° en regates exitosos

-5° en acciones ofensivas exitosas



Ex Newcastle. El América se llevaría un…

La afición ya sueña con ver al francés desbordando por las bandas y no es para menos, Saint-Maximin trae consigo un estilo de juego electrizante que promete emocionar a los seguidores y desafiar a las defensas rivales. Si bien la negociación aún no está cerrada, la expectativa crece cada hora y de concretarse el fichaje, Saint-Maximin podría consolidarse como el nuevo ídolo de Coapa. Todo apunta a que el América está a punto de escribir un nuevo capítulo en su gloriosa historia.