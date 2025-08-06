Cruz Azul vs Colorado Rapids: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 3 de la Leagues Cup

La Leagues Cup 2025 llega a su Jornada 3, y con ella, un duelo que, aunque no definirá el destino de Cruz Azul en el torneo, promete ser un cierre con dignidad para los cementeros. Este jueves, la Máquina enfrentará al Colorado Rapids en el Dignity Health Sports Park de Carson, California con este encuentro que marca el fin de su participación en la fase de grupos de este certamen binacional entre la Liga MX y la MLS.

Cruz Azul llega a este partido con el peso de una campaña decepcionante en la Leagues Cup. Tras sufrir una histórica goleada de 7-0 ante Seattle Sounders en la Jornada 1, los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron rescatar dos puntos en la Jornada 2 al empatar 1-1 frente a LA Galaxy y ganar en una dramática tanda de penales, gracias a las atajadas de Kevin Mier y el gol decisivo del joven canterano Mateo Levy. Sin embargo, los resultados de otros encuentros han dejado a La Máquina matemáticamente eliminada, convirtiendo este choque en una oportunidad para despedirse con una actuación que devuelva algo de confianza a la afición celeste.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul: No llegó Luka Jovic, pero la Máquina ya tiene delantero para el Apertura 2025

Por su parte, Colorado Rapids también llega sin posibilidades de avanzar, tras un torneo irregular que incluye una victoria ante Santos Laguna en la Jornada 1, pero con un desempeño que no ha sido suficiente para mantenerse en la pelea. Este contexto podría aligerar la presión sobre ambos equipos, permitiendo un partido más abierto, donde Cruz Azul tiene una ligera ventaja en las proyecciones.

La Máquina, que había mostrado un arranque prometedor en el Apertura 2025 de la Liga MX con cinco puntos en tres jornadas, buscará recuperar el impulso perdido tras el traspié internacional. Con jugadores clave como Ángel Sepúlveda, líder goleador del equipo, y un Charly Rodríguez que ha mostrado destellos de calidad, el conjunto celeste tiene la oportunidad de cerrar su participación con una nota positiva. Además, la incorporación de refuerzos como José Paradela y Jeremy Márquez podría ser clave para encontrar el equilibrio que Nicolás Larcamón busca en su esquema.

El partido no solo será una prueba de carácter para Cruz Azul, sino también una oportunidad para que la afición mexicana, que llenará las gradas en California, vea un destello del potencial que este equipo puede desplegar de cara a la reanudación del torneo local.

En un torneo donde la Liga MX ha tenido un balance complicado frente a la MLS, Cruz Azul tiene la misión de cerrar con dignidad y enviar un mensaje de que, a pesar de los tropiezos, La Máquina sigue en marcha.

CRUZ AZUL VS COLORADO RAPIDS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER