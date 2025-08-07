Antoine Griezmann es ofrecido a un equipo de la Liga MX para este Apertura 2025

La noticia de que Rayados de Monterrey está sondeando el posible fichaje de Antoine Griezmann, la estrella francesa del Atlético de Madrid y campeón del mundo en 2018, ha generado un revuelo sin precedentes en el fútbol mexicano. Según reportes de TUDN, la directiva regiomontana ha recibido luz verde para explorar la contratación del delantero galo, un movimiento que, de concretarse, no solo sería el fichaje más impactante en la historia de la Liga MX, sino que también marcaría un hito en la proyección global del fútbol mexicano.

Sin embargo, este ambicioso proyecto plantea preguntas sobre su viabilidad y el impacto que podría tener en el panorama deportivo nacional. La posibilidad de ver a Griezmann, un jugador de élite con una trayectoria envidiable en clubes como Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad, vistiendo la camiseta de Rayados suena a un sueño casi utópico. A sus 34 años, Griezmann sigue siendo un referente en LaLiga, con un contrato vigente hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, según reportes. Aunque su valor de mercado, estimado en 18 millones de euros por Transfermarkt, es alcanzable para un club con el músculo financiero de Monterrey, las negociaciones no serán sencillas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul: No llegó Luka Jovic, pero la Máquina ya tiene delantero para el Apertura 2025

El francés tendría que aceptar una reducción significativa de su salario actual (8 millones de euros netos por año, según algunas fuentes), y el Atlético de Madrid debería estar dispuesto a dejar ir a su máximo goleador histórico en un momento en que sigue siendo clave para el equipo de Diego Simeone.

Desde la perspectiva de Rayados, este movimiento refleja una ambición descomunal. La directiva, liderada por José Antonio “Tato” Noriega, ha demostrado en los últimos años su capacidad para atraer nombres de peso, como Sergio Ramos, y ahora busca dar un golpe de autoridad en el mercado con Griezmann. La reciente venta de Nelson Deossa al Real Betis y los ingresos obtenidos en el Mundial de Clubes han fortalecido las finanzas del club, lo que les permite soñar en grande. Además, la conexión de Griezmann con la cultura mexicana, impulsada por su amistad con Carlos Vela y su interés en Norteamérica, podría ser un factor a favor. El francés ha expresado en el pasado su admiración por México, lo que añade un matiz de credibilidad a los rumores.

¡RAYADOS SUEÑA EN GRANDE! 🚨👀



Monterrey sondea el fichaje de Antoine Griezmann como refuerzo bomba 🔥🇫🇷



Aún no hay oferta formal, pero el francés cumple con el perfil que busca el club 💣



¿Te gustaría verlo en la Liga MX? 👇



🗞️: @DiegoArmaMedina pic.twitter.com/b9uPKto9Po — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) August 7, 2025

No obstante, el escepticismo es inevitable. Griezmann, a pesar de su edad, sigue siendo un jugador codiciado por clubes europeos como PSG y Chelsea, así como por equipos de la MLS, donde LAFC ha sido mencionado como un destino probable debido a la presencia de sus excompañeros Hugo Lloris y Olivier Giroud. La Liga MX, aunque en crecimiento, aún enfrenta el desafío de competir con el atractivo económico y mediático de ligas como la MLS o la saudí, que también han sido vinculadas con el francés. Además, la adaptación de un jugador de su calibre a un contexto futbolístico diferente, con menos reflectores internacionales, podría ser un obstáculo.

El impacto de un fichaje de esta magnitud sería innegable. Para Rayados, significaría consolidarse como un referente no solo en México, sino en el continente, atrayendo atención global y elevando el nivel competitivo de la Liga MX. Para el fútbol mexicano, sería una señal de que el país puede aspirar a ser un destino para estrellas en plenitud, no solo para jugadores en el ocaso de sus carreras.

La idea de ver a Antoine Griezmann en Monterrey es tan fascinante como compleja. Rayados está enviando un mensaje claro: no hay límites para su ambición. Sin embargo, transformar este sueño en realidad requerirá una negociación impecable, un esfuerzo económico monumental y, sobre todo, la voluntad del propio Griezmann de abrazar un nuevo desafío en México. Mientras las conversaciones apenas comienzan, el fútbol mexicano contiene el aliento ante la posibilidad de un fichaje que cambiaría las reglas del juego.