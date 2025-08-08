Cruz Azul vs Atlético San Luis: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 4 del Apertura 2025 Liga MX

La Liga MX Apertura 2025 reanuda en la Jornada 4 tras el parón por Leagues Cup, con un gran duelo. Atlético de San Luis recibe en el Alfonso Lastras a Cruz Azul. Ambos equipos regresan a la Liga MX tras quedar eliminados en la fase de grupos de la Leagues Cup 2025.

La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, enfrenta presión tras una goleada de 7-0 ante Seattle Sounders y una racha irregular que ha generado críticas, por ende buscarán mejorar su versión en lo que resta del Apertura 2025. Actualmente, los Celestes se mantienen con 5 puntos: 1 victoria, 2 empates, tras golear 4-1 a León en la Jornada 3.

Por su parte, Atlético de San Luis, bajo la dirección de Guillermo Abascal, se mantiene al margen con 3 unidades. Tras un arranque prometedor, perdió sus últimos dos partidos ante Monterrey y Chivas. Ahora, buscarán aprovechar su localía para sumar puntos y superar su mal paso en la Leagues Cup, torneo en el que concretaron 2 triunfos, vía tiempo regular y tanda de penales, aunado a un solo descalabro.

Cabe señalar, que los Cementeros dominan el historial reciente con 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas en los últimos 12 enfrentamientos contra los Potosinos. Atlético de San Luis vs Cruz Azul, Jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025, a través de W Deportes.

⚽️ Próximo partido ⚽️



🆚 San Luis

🏟️ Alfonso Lastras

📆 Lunes 11 de agosto

⏰ 21:05#AzulDePorVida pic.twitter.com/7b2RKTeIfN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 8, 2025

CRUZ AZUL VS ATLÉTICO SAN LUIS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Lunes 11 de agosto

Lunes 11 de agosto Hora: 21:05 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

21:05 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Alfonso Lastras

Alfonso Lastras TV: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Radio: W Deportes 730 AM