Cristiano Ronaldo sorprende a Georgina Rodríguez con un costoso anillo de compromiso

En un gesto que ha capturado la atención del mundo del espectáculo y el deporte, Cristiano Ronaldo, la leyenda del fútbol mundial, ha dado un paso significativo en su relación con Georgina Rodríguez al entregarle un anillo de compromiso. Según reportes de medios internacionales y publicaciones en redes sociales, el evento ocurrió durante una romántica velada en un exclusivo destino en el Golfo Pérsico, donde la pareja ha sido vista disfrutando de momentos juntos en los últimos días.

Georgina Rodríguez, la modelo y empresaria, compartió en sus redes sociales una imagen que desató especulaciones: un impresionante anillo de diamantes en su mano izquierda, acompañado de un enigmático mensaje “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Sin embargo, por el momento, ni la española ni Cristiano Ronaldo han salido a confirmar la información de su compromiso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Antoine Griezmann es ofrecido a un equipo de la Liga MX para este Apertura 2025

Después de nueve años de relación y dos hijos en común, además de criar a los otros tres hijos del jugador, Ronaldo y Rodríguez están a un paso de llegar al altar, tras ser unas de las relaciones más mediáticas dentro del mundo del futbol.

¿Cuándo comenzaron su relación Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La relación entre el delantero del Al-Nassr y Georgina Rodríguez, que comenzó en 2016, desde entonces se ha mantenido como una de las relaciones más sólidas y, desde sus inicios, tuvieron la oportunidad de compartir momentos significativos, desde viajes familiares hasta el apoyo mutuo en los éxitos profesionales de ambos. Georgina Rodríguez ha sido una figura constante en la vida del astro portugués, acompañándolo en su paso por clubes como el Real Madrid, Juventus, Manchester United y, actualmente, el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde el delantero sigue rompiendo récords a sus 40 años de edad.

SE NOS CASA EL BICHO 😱😱😱



Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez, tras nueve años juntos y cinco hijos.



“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo en sus redes sociales. pic.twitter.com/WTTJSSA2VQ — W Deportes (@deportesWRADIO) August 11, 2025

¿Cuánto cuesta el anillo que Cristiano Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez?

El anillo, descrito como una pieza de alta joyería con un diamante central de gran tamaño, habría sido diseñado especialmente para la ocasión, reflejando el estilo sofisticado que caracteriza a la pareja. De acuerdo con información de Iñaki Torres, el anillo que recibió Georgina Rodríguez ronda entre los 10 y 12 millones de euros, que corresponde a aproximadamente 130 millones de pesos mexicanos, reveló en entrevista para la revista Hola.

Este gesto llega en un momento en el que Cristiano Ronaldo, quien es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, parece estar enfocándose en consolidar su legado tanto dentro como fuera de la cancha, mientras Georgina Rodríguez continúa expandiendo su carrera como empresaria y figura pública. Cabe mencionar que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con millones de seguidores celebrando la noticia y especulando sobre los detalles de una posible boda que, sin duda, sería uno de los eventos más destacados del año.