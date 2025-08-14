América vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 5 del Apertura 2025 Liga MX

El Estadio Universitario se prepara para ser el epicentro del fútbol mexicano cuando Tigres UANL reciba al Club América en el duelo más esperado de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este enfrentamiento, que cada vez se consolida más como un clásico del fútbol mexicano, promete un choque de titanes entre dos equipos con aspiraciones de grandeza, cada uno con su propio estilo y motivaciones para llevarse los tres puntos.

Los Tigres de la UANL llegan a este encuentro en un estado de forma envidiable. Con 9 puntos en la tabla, ocupan el segundo lugar del Apertura 2025, con un partido pendiente que podría catapultarlos al liderato. Su reciente exhibición de poderío ofensivo, al golear 7-0 a Puebla, ha encendido las alarmas entre sus rivales y ha llenado de confianza a la afición felina. Bajo la dirección de Guido Pizarro, los universitarios han encontrado un equilibrio entre solidez defensiva y un ataque letal, liderado por jugadores como Ángel Correa, quien parece haberse adaptado a la perfección al esquema de los regiomontanos.

Diego Lainez, Ozziel Herrera y Edgar López complementan una ofensiva que parece imparable, mientras que Nahuel Guzmán sigue siendo un muro en la portería. En casa, Tigres buscará imponer su fortaleza y mantener su invicto, apoyados por una afición que rugirá sin descanso frente a un América en busca de la redención.

Por su parte, el América llega a la Sultana del Norte con la misión de demostrar que está listo para pelear por el título tras un semestre irregular, donde no lograron el tetracampeonato al caer ante Toluca en la final del Clausura 2025. Las Águilas, dirigidas por André Jardine, suman 8 puntos y ocupan el sexto lugar, manteniéndose invictas pero con dos empates que han dejado dudas sobre su desempeño. Su victoria por la mínima ante Querétaro, gracias a un golazo de Dagoberto Espinoza, les dio un respiro, pero la afición azulcrema exige un fútbol más convincente.

A PREPARAR EL JUEGO



América perfila detalles para enfrentar a Tigres en el marco de la Jornada 5 del Apertura 2025.



Henry Martín ausente en la práctica de esta mañana.



📹 | @egarrido12_ pic.twitter.com/So6EO5OpmR — W Deportes (@deportesWRADIO) August 12, 2025

Jugadores como Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo y Henry Martín serán clave para romper la defensa felina, aunque la ausencia del recién fichado Allan Saint-Maximin, quien no debutará en este encuentro, podría limitar sus opciones ofensivas. América sabe que una victoria en el Volcán no solo les daría tres puntos vitales, sino también un golpe anímico para consolidarse como contendientes al título.

TIGRES VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Universitario

Universitario TV: Azteca 7