Chivas vs Juárez: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 5 del Apertura 2025 Liga MX

Desde el estadio Akron, Chivas y Juárez jugarán por la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Guadalajara viene de una derrota contra Santos por marcador de 1-0. Ahora el Rebaño tratará de conseguir su segunda victoria del torneo. El cuadro dirigido por Gabriel Milito tiene que comenzar a sumar de tres puntos.

Por su parte, Juárez aún no ha ganado en la competencia, suma dos empates y dos derrotas, es penúltimo lugar de la tabla con dos unidades. Su último enfrentamiento fue ante Toluca y perdieron 2-0.

Los Bravos no le ganan a las Chivas desde 2021, hasta hoy, han chocado en ocho ocasiones, se suman cuatro empates y cuatro victorias para los rojiblancos.

Además tendremos un regreso emotivo, y es que Rodolfo Pizarro estará presente en el duelo, por lo que vuelve a donde fue su casa y donde consiguió múltiples títulos con las Chivas. Ambos conjuntos están necesitados del triunfo, por lo que se espera un duelo interesante.

CHIVAS VS JUÁREZ, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 17:07 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

17:07 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Akron

Akron TV: Amazon Prime