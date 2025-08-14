Chivas vs Juárez: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 5 del Apertura 2025 Liga MX
El estadio Akron será escenario del duelo entre Chivas y Juárez por la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el regreso de Rodolfo Pizarro y ambos equipos urgidos de sumar puntos.
Desde el estadio Akron, Chivas y Juárez jugarán por la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Guadalajara viene de una derrota contra Santos por marcador de 1-0. Ahora el Rebaño tratará de conseguir su segunda victoria del torneo. El cuadro dirigido por Gabriel Milito tiene que comenzar a sumar de tres puntos.
Por su parte, Juárez aún no ha ganado en la competencia, suma dos empates y dos derrotas, es penúltimo lugar de la tabla con dos unidades. Su último enfrentamiento fue ante Toluca y perdieron 2-0.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: FIFA revela precio de los boletos para un partido en Guadalajara
Los Bravos no le ganan a las Chivas desde 2021, hasta hoy, han chocado en ocho ocasiones, se suman cuatro empates y cuatro victorias para los rojiblancos.
Además tendremos un regreso emotivo, y es que Rodolfo Pizarro estará presente en el duelo, por lo que vuelve a donde fue su casa y donde consiguió múltiples títulos con las Chivas. Ambos conjuntos están necesitados del triunfo, por lo que se espera un duelo interesante.
CHIVAS VS JUÁREZ, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- Fecha: Sábado 16 de agosto
- Hora: 17:07 Hrs. (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Akron
- TV: Amazon Prime