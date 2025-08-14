Cruz Azul vs Santos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 5 del Apertura 2025 Liga MX

Este sábado el Estadio Olímpico Universitario será el escenario de un vibrante encuentro entre Cruz Azul y Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Con ambos equipos en el Top 10 de la tabla general y llegando con victorias recientes, este duelo promete emociones, intensidad y un espectáculo futbolístico que mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos.

La Máquina quiere consolidar su fortaleza como local, mientras que los Guerreros buscan dar un golpe de autoridad en la capital. Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, llega a este encuentro en el quinto lugar de la tabla con 8 puntos, manteniendo un invicto con dos victorias y dos empates. Su reciente triunfo 2-1 ante Atlético de San Luis, con goles de Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda, mostró garra pero dejó dudas sobre su consistencia ofensiva.

El conjunto celeste ha anotado nueve goles en cuatro partidos, con Sepúlveda liderando la tabla de goleo con cinco tantos, pero el equipo necesita afinar su estrategia de juego para ser más contundente. Este partido podría marcar la despedida del defensor argentino Gonzalo Piovi, quien está cerca de fichar con el Inter de Miami, lo que añade un tinte emocional al encuentro. En casa, Cruz Azul buscará aprovechar el apoyo de su afición y el imponente Estadio Olímpico Universitario para sumar tres puntos vitales y escalar posiciones rumbo a la Liguilla.

Por su parte, Santos Laguna, bajo el mando del español Francisco Rodríguez, se presenta en séptimo lugar con 6 puntos, producto de dos victorias y dos derrotas. Los Guerreros llegan motivados tras una sólida victoria 1-0 ante Chivas, donde el portero Carlos Acevedo se convirtió en figura al atajar un penal y mantener su arco en cero. Con jugadores como Ramiro Sordo, quien lleva dos goles en el torneo, y Bruno Barticciotto, autor del gol contra Chivas, Santos buscará explotar su velocidad y transiciones rápidas para sorprender a Cruz Azul en su propia casa. Sin embargo, los Laguneros no han ganado como visitantes desde el 1 de marzo de 2024, lo que representa un reto significativo frente a un equipo cementero que históricamente les ha complicado las cosas.

El historial reciente favorece a Cruz Azul, que ha ganado siete de los últimos 15 enfrentamientos contra Santos Laguna, con tres empates y cinco victorias para los laguneros. En su último duelo, en el Clausura 2025, Cruz Azul se impuso 1-0 en el Estadio TSM Corona. Sin embargo, Santos dio una de sus mayores sorpresas al vencer 3-0 a La Máquina en el mismo torneo, pero en el Clausura 2024, lo que significa que los Guerreros pueden ser un rival impredecible.

CRUZ AZUL VS SANTOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUE HORA VER

Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario TV: Canal 5, TUDN, ViX Premium

Canal 5, TUDN, ViX Premium Radio: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM