Selección Mexicana tendrá microciclo en el CAR previo a la Fecha FIFA de septiembre / Robbie Jay Barratt - AMA

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y tendrá una nueva concentración la próxima semana, del lunes 25 al miércoles 27 de agosto, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

En esta ocasión, únicamente serán convocados futbolistas que militan en la Liga MX, con la finalidad de observar y trabajar con talento local. Quedarán fuera de esta lista los jugadores cuyos equipos avancen a las semifinales de la Leagues Cup, así como los integrantes de la Selección Sub-20, que se encuentra enfocada en su propio proceso rumbo al Mundial Sub-20, a disputarse a finales de septiembre en Chile.

El director técnico Javier Aguirre y su cuerpo de trabajo afinarán detalles de cara a los compromisos internacionales que marcarán el camino rumbo a la justa mundialista. La lista oficial de jugadores será revelada el viernes 22 de agosto.

Nuestra Selección tendrá una concentración este mes de agosto con jugadores de Liga MX.



Se trabajará en el CAR y la convocatoria se dará a conocer este viernes.

Con este plan, la Dirección Deportiva busca fortalecer la base del combinado nacional y mantener un seguimiento constante a los jugadores que compiten en el ámbito local.