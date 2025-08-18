Tigres vs Inter Miami, EN VIVO, Leagues Cup Cuartos de Final 2025, a qué hora y dónde ver partido

El Chase Stadium de Fort Lauderdale se prepara para un choque electrizante este miércoles 20 de agosto, cuando Inter Miami, liderado por Lionel Messi, reciba a Tigres UANL en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Este duelo, que enfrenta a dos gigantes de la MLS y la Liga MX, promete ser un espectáculo de alto voltaje, con ambos equipos cargados de talento y ambición por avanzar a las semifinales del torneo binacional.

Bajo la dirección de Javier Mascherano, Inter Miami llega como uno de los favoritos tras una fase de grupos sólida, sumando ocho puntos con dos victorias (2-1 ante Atlas, 3-1 ante Pumas) y un empate con victoria en penales (2-2 vs. Necaxa). La gran noticia para los Herons es el retorno de Lionel Messi, quien superó una lesión muscular y está listo para liderar al equipo.

Acompañado por refuerzos de lujo como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Jordi Alba, el conjunto de Florida apuesta por su poderío ofensivo para repetir el título de 2023. Sin embargo, la ausencia de Diego Gómez por lesión y la presión de enfrentar a un equipo mexicano competitivo podrían poner a prueba su solidez defensiva.

Por su parte, los Tigres avanzaron a cuartos como terceros de la Liga MX con seis puntos, tras victorias contundentes sobre Houston Dynamo (4-1) y San Diego FC (2-1), y una derrota ajustada ante LAFC (2-1). El equipo regiomontano cuenta con un ataque liderado por Ángel Correa, quien comparte el liderato de goleo del torneo con cuatro tantos, y un mediocampo creativo orquestado por Juan Brunetta, con tres asistencias.

A pesar de su fortaleza ofensiva, Tigres enfrenta el desafío de jugar como visitante ante un Inter Miami reforzado y un Messi en plenitud y llegan con el agua al cuello luego de la humillante derrota del fin de semana en casa, ante América, uno de sus rivales más importantes en la Liga local.

La efectividad en el área y la gestión de los momentos clave del partido serán fundamentales en un encuentro sin empates, donde el ganador avanzará directamente a semifinales.

TIGRES VS INTER DE MIAMI: HORARIO, FECHA Y CANAL LEAGUE CUP CUARTOS DE FINAL 2025

FECHA: Miércoles 20 de agosto

ESTADIO: Chase Stadiuem, Miami, Florida

HORARIO: 18:00 Hrs (Tiempo de México)

CANAL: Apple TV

ALINEACIONES TIGRES VS INTER MIAMI, CUARTOS DE FINAL LEAGUES CUP