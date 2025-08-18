Toluca vs Orlando City, EN VIVO, Leagues Cup Cuartos de Final 2025, a qué hora y dónde ver partido
El Campeón del futbol mexicano quiere refrendar su papel de favorito en la Leagues Cup y buscará aseguran su papel en una de las dos semifinales. Pero antes tiene que pasar por Orlando, una de las potencias actuales de la MLS. Te decimos a qué hora y dónde ver el juego.
El Dignity Health Sports Park de Carson, California, será el escenario de un vibrante duelo este miércoles 20 de agosto, cuando Toluca, el flamante campeón de la Liga MX, enfrente a Orlando City en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.
Este choque promete ser un espectáculo de alta intensidad, con los Diablos Rojos buscando hacer historia en su primera aparición en esta instancia del torneo binacional, mientras que los Leones de Florida aspiran a rugir fuerte para avanzar a las semifinales.
Bajo el mando de Antonio Mohamed, Toluca llega como el mejor equipo de la Liga MX en la fase inicial, acumulando ocho puntos con victorias contundentes sobre CF Montréal (2-1) y New York City FC (2-1), además de un empate con punto extra en penales ante el campeón defensor, Columbus Crew (2-2).
TAMBIÉN PUEDES LEER: Edson Álvarez podría dejar la Premier League; Mourinho pone sus ojos en el mexicano para reforzar al Fenerbahçe
Los Diablos Rojos, líderes invictos en la fase de grupos, cuentan con el goleador portugués, Paulinho, quien comparte el liderato de goleo del torneo con cuatro tantos, incluyendo un espectacular gol de chilena.
Jugadores como Alexis Vega, Helinho y el recién llegado Nicolás Castro aportan dinamismo a un equipo que mantiene un estilo ofensivo y sólido que lo llevó a ganar el último título de la Liga MX y el Campeón de Campeones, ambos contra América.
Orlando City, dirigido por Óscar Pareja, clasificó como cuarto de la MLS con siete puntos, tras victorias sobre Atlas (3-1) y Necaxa (4-1) y una derrota en penales ante Pumas (1-1). Los Leones cuentan con un ataque liderado por el argentino Martín Ojeda, quien suma tres goles y tres asistencias en el torneo, y el colombiano Luis Muriel, autor del hat-trick más rápido en la historia de la Leagues Cup ante Necaxa.
TOLUCA VS ORLANDO CITY: HORARIO Y CANAL DÓNDE VER LEAGUES CUP CUARTOS DE FINAL 2025
- FECHA: Miércoles 20 de agosto
- ESTADIO: Dignity Health Sports Park, Carson, California
- HORARIO: 19:00 Hrs (Tiempo de México)
- CANAL: Apple TV
ALINEACIONES TOLUCA VS ORLANDO CITY, CUARTOS DE FINAL LEAGUES CUP
- TOLUCA: Hugo González, Diego Barbosa, Federico Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Nicolás Castro; Jesús Angulo, Helinho, Alexis Vega y Paulinho
- ORLANDO CITY: Pedro Gallese, Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, David Brekalo y Kyle Smith; César Araújo y Eduard Atuesta; Iván Angulo, Martín Ojeda y Marco Pasalic; y Luis Muriel en punta.