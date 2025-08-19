América vs Chivas cambia de fecha y se enfrentará a la pelea Canelo vs Crawford

El fútbol mexicano y el boxeo, dos de los deportes que más pasiones despiertan en México, se encontrarán en una encrucijada, luego de que la Liga MX hiciera unas modificaciones en su calendario al dar a conocer que el jugo entre América y Chivas cambiará de fecha. Ahora se disputará el mismo día que el esperado enfrentamiento boxístico entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Y es que originalmente el duelo entre América y Chivas correspondiente a la Jornada 8 estaba programado para el viernes 12 de septiembre y ante el cambio sorpresivo, ahora se jugará un día después. Dicha modificación se dio, tras una solicitud de la directiva del América que cumplió con los plazos establecidos. Este ajuste, sin embargo, ha generado revuelo entre los aficionados, quienes ahora enfrentan el dilema de elegir entre dos eventos de gran relevancia cultural y deportiva.

Por un lado, el choque más emblemático del fútbol mexicano, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, y por otro, una pelea que promete ser histórica, con Canelo defendiendo su título indiscutido de peso supermediano ante un invicto Crawford, en un evento que marca el inicio de una nueva era en el boxeo, transmitido globalmente por Netflix.

Esta coincidencia de horarios no solo pone a prueba la lealtad de los aficionados, sino que también plantea preguntas sobre la planeación de eventos deportivos en México. El Clásico Nacional, que llega tras una Fecha FIFA donde ambos equipos tendrán compromisos internacionales (América frente al DC United y Chivas contra León en Estados Unidos), es un momento clave en la temporada de la Liga MX. Mientras tanto, la pelea Canelo vs. Crawford, promocionada como un evento de talla mundial, tiene el potencial de redefinir el legado de ambos púgiles y captar la atención global.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL AMÉRICA VS CHIVAS?