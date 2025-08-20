FIFA y propietarios de palcos del Estadio Azteca enfrentados antes del Mundial 2026

La situación de los palcos del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026 ha sido un tema controvertido. Los propietarios de palcos y plateas, agrupados en la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, han estado en disputa con la administración del estadio y la FIFA, debido a que sus contratos, firmados desde la construcción del estadio en los años 60, les garantizan acceso a todos los eventos durante 99 años, incluyendo el Mundial. Sin embargo, la FIFA exigió control total de los palcos para comercializarlos, lo que generó conflictos legales y negociaciones.

No obstante, la administración del Estadio Azteca, bajo la dirección de Félix Aguirre, y Televisa, propietaria del inmueble, estarían dispuestos a absorber el costo de los boletos de los palcos para cumplir con los contratos de los propietarios, permitiéndoles usar sus espacios durante el Mundial sin costo adicional.

Cabe señalar que la Profeco ha mediado en varias audiencias de conciliación, con una cuarta reunión programada para el 9 de septiembre de 2025, donde se espera una respuesta definitiva.

Así luce el Estadio Azteca a 1 año de la Copa del Mundo.



Sin una sola butaca.



🎥 @brendaparedesfb pic.twitter.com/jPNKecSEXA — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) June 24, 2025

Asimismo, la Asociación de Palcohabientes, liderada por Roberto Ruano, insiste en que no aceptarán compensaciones económicas ni reubicaciones, exigiendo el cumplimiento estricto de sus derechos contractuales. Algunos dueños han amenazado con acciones legales colectivas si no se respeta su acceso, incluso sugiriendo que podrían poner en riesgo la inauguración del Mundial, programada para el 11 de junio de 2026.