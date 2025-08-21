América Femenil vs Barcelona: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego amistoso

El fútbol femenil está listo para vivir una jornada épica este domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Club América Femenil se enfrentará al Barcelona en un duelo amistoso internacional que promete ser un espectáculo de alto nivel, dentro del marco del Campeonas Tour 2025. Este encuentro no solo reúne a dos potencias del fútbol femenino, sino que también marca un momento clave para consolidar el crecimiento de la Liga MX Femenil en el escenario global.

De este modo, el Ciudad de los Deportes será el escenario para esta batalla futbolística, recinto que adoptaron las Águilas desde 2024, debido a la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026, el Azulcrema se ha convertido en un fortín para las de Coapa. Se espera una asistencia récord, con aficionados ansiosos por presenciar un choque que reúne talento, pasión y calidad internacional. Este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos, tras el duelo de 2023 en el Estadio Azteca, donde el Barcelona se impuso 2-0 con goles de Judit Pujols y Claudia Pina.

Las comandadas por Ángel Villacampa llegan con la moral alta tras un sólido desempeño en el Apertura 2025. Las Águilas, campeonas del Clausura 2023, cuentan con un plantel reforzado por jugadoras de talla internacional como Sandra Paños y Bruna Vilamala, ambas exjugadoras del Barcelona, cuyo reencuentro con sus antiguas compañeras añade un ingrediente emocional al partido. Kiana Palacios y Scarlett Camberos también serán piezas clave, con su velocidad y desequilibrio en el ataque. América buscará imponer su estilo de presión alta y juego vertical para sorprender a las blaugranas y tomarse la revancha del encuentro que disputaron en el Coloso de Santa Úrsula.

Por otra parte, cabe mencionar que el América recientemente perdió la final del pasado Clausura 2025 ante Pachuca, mientras el conjunto blaugrana tuvo la oportunidad de consagrarse campeón del torneo local, pero desafortunadamente el OL Lyonnes le arrebató la Champions League Femenina.

AMÉRICA VS BARCELONA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Domingo 24 de agosto

Domingo 24 de agosto Hora: 12:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

12:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Ciudad de los Deportes

Ciudad de los Deportes TV: TUDN

TUDN Radio: W Radio 96.9 FM |W Deportes 730 AM