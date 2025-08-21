Cruz Azul vs Toluca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 6 Apertura 2025 Liga MX

La Liga MX se prepara para un duelo electrizante en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul recibirá al Toluca en el marco de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025. Este encuentro promete ser el platillo fuerte del fin de semana, enfrentando a dos equipos enrachados que buscan consolidarse en la cima de la tabla y demostrar su poderío en un choque cargado de historia, rivalidad y ambición.

Ante el buen paso que ha tenido la Máquina y los Diablos al estancarse en los primeros lugares de la clasificación, se espera un ambiente vibrante, con la afición celeste ansiosa por apoyar a su equipo en una prueba crucial. Cruz Azul ha convertido este recinto en una fortaleza, y la energía de los seguidores será clave para enfrentar al vigente campeón de la Liga MX, un Toluca que llega con la confianza de su título en el Clausura 2025 y un estilo de juego arrollador.

Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, Cruz Azul llega invicto al duelo, con tres victorias y dos empates que lo posicionan en la segunda plaza de la tabla, apenas un punto por debajo del líder Pachuca. La Máquina ha mostrado un equilibrio notable entre su solidez defensiva y un ataque letal, liderado por figuras como Gabriel “Toro” Fernández, quien regresó con un gol clave ante Santos Laguna, e Ignacio Rivero, un pilar en el mediocampo. Sin embargo, la baja de Andrés Montaño por lesión hasta fin de año y la duda sobre Gonzalo Piovi, tras rumores de un posible traspaso al Inter Miami, podrían obligar a ajustes tácticos.

Sin embargo, a pesar de la presión sobre Larcamón tras la goleada sufrida en la Leagues Cup ante Seattle Sounders, el equipo cementero está motivado para mantener su invicto y dar un golpe de autoridad frente al campeón. Por su parte, los comandados por Antonio Mohamed están ubicados en el quinto lugar de la tabla con 10 puntos, los Diablos combinan experiencia y juventud, con un ataque explosivo liderado por Paulinho, bicampeón de goleo, y la creatividad de jugadores como Jesús Gallardo. Sin embargo, el desgaste físico podría ser un factor, ya que este miércoles los escarlatas disputaron un partido de Leagues Cup en Estados Unidos. A pesar de ello, la mentalidad ganadora del Turco y la profundidad de su plantel hacen de Toluca un rival temible que buscará asaltar la capital y acercarse al liderato.

El enfrentamiento entre Cruz Azul y Toluca está cargado de antecedentes memorables, desde la polémica final del Apertura 2008, donde los Diablos se coronaron en penales, hasta duelos recientes con decisiones arbitrales cuestionadas, como el 2-3 en el Apertura 2023. En el último encuentro entre ambos, en la Jornada 4 del Apertura 2024, terminaron empatando 1-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, con goles de Ángel Sepúlveda y Maximiliano Araújo y en el certamen pasado culminaron 2-2.

CRUZ AZUL VS TOLUCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Sábado 23 de agosto

Sábado 23 de agosto Hora: 21:05 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

21:05 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario TV: TUDN, Canal 5, ViX

TUDN, Canal 5, ViX Radio: W Radio 96.9 FM |W Deportes 730 AM