América vs Atlas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 6 Apertura 2025 Liga MX

El Estadio Jalisco se prepara para ser el escenario de un choque electrizante cuando Atlas reciba al América en el cierre de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este duelo promete ser un punto de inflexión para ambos equipos, que llegan con realidades contrastantes, pero con la misma hambre de puntos.

Los Rojinegros del Atlas llegan a este encuentro con la urgencia de revertir una racha negativa. Ubicados en la decimoquinta posición con apenas cinco puntos, el equipo dirigido por Diego Cocca, quien asumió el cargo tras la destitución de Gonzalo Pineda, busca un triunfo que les dé oxígeno en la tabla y confianza en su proyecto. Su reciente empate 3-3 ante Querétaro, donde dejaron escapar la victoria en el tiempo de compensación, dejó un sabor amargo entre la afición tapatía.

Sin embargo, jugar en casa, respaldados por su apasionada hinchada, representa una oportunidad para los Zorros de mostrar garra y aprovechar su fortaleza en el Estadio Jalisco. Cocca, un viejo conocido que llevó al Atlas al bicampeonato en el pasado, ha enfatizado que enfrentar al América es un desafío que puede marcar un antes y un después para su equipo.

El Atlas sabe que no será una tarea sencilla. Su ofensiva, liderada por jugadores como Gustavo del Prete y Uros Djurdjevic, deberá ser precisa para superar a una defensa americanista que ha mostrado solidez. La clave estará en mantener la intensidad durante los 90 minutos y evitar los errores defensivos que les han costado caro en partidos anteriores. Por su parte, el América llega en un momento dulce con 11 puntos, los dirigidos por André Jardine ocupan el cuarto lugar de la tabla, a solo un punto del líder Pachuca.

Su reciente victoria por 3-1 ante Tigres en la Jornada 5 demostró el carácter de las Águilas, con un Erick Sánchez inspirado que firmó un doblete y una actuación destacada de Luis Malagón en la portería. Además, la expectativa está por las nubes con el posible debut del francés Allan Saint-Maximin, un refuerzo de lujo que podría marcar la diferencia con su velocidad y calidad.

"Estamos contentos, llegaron jugadores que buscábamos en diferentes posiciones."



A pesar de su buen paso, el América no está exento de críticas. La afición y la prensa han señalado la falta de refuerzos en el mercado y un inicio de torneo algo irregular, pero el equipo ha respondido con resultados y un juego cada vez más sólido. Enfrentar al Atlas en el Jalisco será una prueba de fuego para consolidar su candidatura al liderato y enviar un mensaje claro al resto de la liga.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al conjunto azulcrema, que no pierde ante Atlas desde enero de 2022. En sus últimos cuatro enfrentamientos, las Águilas han dominado con tres victorias y un empate, incluyendo una goleada histórica (1-5) en el Clausura 2023. Sin embargo, los Zorros han demostrado en el pasado que pueden complicar a los grandes en casa, y con Cocca al mando, la mentalidad será la de pelear de tú a tú.

ATLAS VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Domingo 24 de agosto

Domingo 24 de agosto Hora: 19:05 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

19:05 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Jalisco

Jalisco TV: TUDN, Canal 5, ViX