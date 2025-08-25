¿Cuántos penales le ha marcado el Gato Ortiz al América?

Este domingo, una vez más el arbitraje se convirtió en el protagonista de la Liga MX, luego de la polémica que se generó durante el encuentro de Atlas frente al América y las decisiones arbitrales del silbante Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz.

Y es que en los últimos encuentros de las Águilas, el ‘Gato’ Ortiz ha sido capaz de encender debates interminables entre aficionados, analistas y directivos que lo han tachado de favorecer al cuadro azulcrema. En el marco de la Jornada 6 del Apertura 2026, donde los de la Academia y los de Coapa se vieron las caras en la cancha del Estadio Jalisco, el árbitro Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz volvió a ser el centro de la polémica. Un penalti marcado a favor de las Águilas en el minuto 67, que derivó en el gol de la victoria (2-1 final), ha desatado una ola de críticas en Guadalajara y más allá, con acusaciones de favoritismo hacia el América, el equipo más laureado de la Liga MX.

El incidente clave ocurrió cuando Henry Martín, delantero del América, cayó en el área rojinegra tras un contacto con un defensor de Atlas. En ese momento, el ‘Gato’ Ortiz, sin dudarlo, señaló el punto penal, lo que permitió a Julián Quiñones igualar el marcador y cambiar el rumbo del partido. Las repeticiones del VAR fueron revisadas; sin embargo, no alteraron la decisión luego de que las imágenes mostraran un contacto mínimo, lo que llevó a los tapatíos a gritar “robo” en redes sociales y medios locales.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el ‘Gato’ Ortiz se ve envuelto en controversias con el América como protagonista. Desde su ascenso como árbitro central en 2018, Ortiz ha pitado al menos siete penales en seis partidos consecutivos del América.

Los 2 PENALES para @ClubAmerica vs Atlas fueron CORRECTAMENTE SEÑALADOS por Marco Antonio 'Gato' Ortiz...



Incluso, debieron ser 3 PENALES...



🔍⚽️🇲🇽



El balón pega en el BRAZO del defensor de Atlas, el cual estaba ESTIRADO ampliando el…

PARTIDOS EN LOS QUE EL GATO ORTIZ HA MARCADO PENAL A FAVOR DEL AMÉRICA

Atlas 2-4 América | (dos penales) Apertura 2025, Jornada 2

América 3-1 Tijuana | (penal) Apertura 2025, Jornada 6

América 4-2 St.Louis | (penal) Leagues Cup, Octavos de Final

América 1-0 Cruz Azul | (penal) Clausura 2024, Final Vuelta

León 0-1 América | (sin penal) Apertura 2023, Cuartos de Final Ida

Tigres 1-1 América | (penal) Apertura 2023, Final Ida