Saint-Maximin se burla de aficionado de Cruz Azul tras anotar su primer gol con el América

El nuevo fichaje del América, Allan Saint-Maximin ya sumó sus primeros minutos con la playera del América. Este domingo, en el marco del juego de la Jornada 6 del Apertura 2025, las Águilas se llevaron la victoria frente al Atlas, duelo en el que el francés se hizo presente con un gol; sin embargo, esto generó polémicas tras engancharse con la afición a través de las redes sociales.

Allan Saint-Maximin fue el encargado de romper con el empate al minuto 89 y así poner el 2-3, lo que podía marcarse como un buen debut al estrenarse como goleador pasó las barreras, ya que el delantero no solo se llenó de elogios, sino que también le llovieron críticas al ser provocado por un aficionado.

“Ven como Águilas y el Gato les ayudan descaradamente por eso nunca serán tomando en cuenta como un equipo serio, son unas ratas de mierda que juegan con sus propias reglas, agradecido de no ser de esa cagada de equipo, dan mucho asco”, escribió el usuario Boguszismo (@CAzul498) en una publicación que hizo el Club América con el resultado final ante los Zorros.

Ante este tipo de comentarios, la respuesta de Allan Saint-Maximin no se hizo esperar y sin dudarlo de una manera muy directa e irónica le respondió, tras la polémica que generó el árbitro Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz al marcar dos penales a favor del América.

“La única ayuda que recibo esta noche son tus lágrimas… con eso duermo de maravilla”, respondió el delantero azulcrema.