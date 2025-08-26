América domina los penales a favor mientras otros equipos sufren en contra

América es el equipo con más penales a favor en el año 2025. Luego de los dos penales que le señaló el ‘Gato’ Ortiz a las Águilas en el encuentro contra Atlas, el cuadro azulcrema llegó a 8 tiros desde los once pasos desde enero a la fecha.

Lo que sobresale, es que ningún equipo tiene más penales a favor en ese lapso. Si bien es cierto que América también fue uno de los equipos con menos penales a favor en los dos torneos anteriores, también ahora se le han señalado una cantidad poco vista en el futbol mexicano.

Dicho esto, también es importante señalar que, con reglamento en mano, todos han sido correctamente marcados, aunque es cierto que la polémica puede hacerse presente al ser algunos de ellos acciones grises. Atlas y Monterrey son los equipos que le siguen con más penales a favor, con 6 para cada uno en lo que va del 2025.

6 juegos - 7 penales:

Finalmente, también vale la pena subrayar que Chivas, Atlas y Tijuana son los equipos con más penales en contra en este año hasta el momento, con un total de 7 marcaciones en contra para cada uno.