Cruz Azul, en riesgo de quedarse sin estadio para el 2026; Pumas y CU con agenda llena y una cancha con mucha carga

Con la promesa de un nuevo estadio para el periodo 2028-2030, Cruz Azul deambula por la Ciudad de México. Se fueron de Ciudad de los Deportes, el Azteca no está disponible y hoy juegan en Ciudad Universitaria, aunque no tiene seguro su lugar en el Olímpico para el siguiente torneo.

Y es que en Pumas, a pesar de la buena voluntad de rentarle su cancha a La Máquina, empiezan a ver situaciones que afectar en demasía y sobre todo el césped del inmueble.

Entre lluvias fuertes en el sur de la capital y agenda de partidos que ha tenido el estadio, entre juegos de Femenil y los de Pumas y Cruz Azul, el cuidado de la cancha, el mantenimiento del drenaje y la logística de los encuentros, ya es una carga importante.

Además, en los próximos días se sumará un equipo más al de por sí ya cargado calendario del estadio. Se trata de Pumas CU, el equipo de ONEFA que ya arranca temporada y que por años ha disputado sus partidos en el mismo inmueble.

4 equipos con partidos entre viernes y lunes, con lluvias torrenciales viales y mucho trabajo por delante. Focos rojos encendidos en la UNAM y muchas dudas sobre la permanencia de Cruz Azul.

¿VAN A CORRER A CRUZ AZUL DEL ESTADIO OLÍMPICO?

Con toda la problemática planteada, parece que el que sale perdiendo en la ecuación es Cruz Azul, que solo está en Ciudad Universitaria con un acuerdo torneo por torneo, por lo que no tiene seguro que para el siguiente semestre permanezca en El Pedregal.

Otras de las opciones, al menos de aquí a lo resta del año es mover algunos juegos de Pumas Femenil o de Pumas CU en ONEFA, para darle más tiempo a la administración de poder trabajar en la optimización del césped.

También otra de las prioridades es seguir teniendo uno de los mejores drenajes del futbol mexicano, por lo que se requerirá más atención y trabajos para que la cancha se mantenga en gran estado como hasta ahora, a pesar de los diluvios.

Cruz Azul se despide del Ciudad de los Deportes: ¡Jugará en el Estadio Olímpico Universitario de Pumas para el 2025! Ampliar

Cabe recordar que, antes de tener el Estadio de la UNAM, en La Noria se habían planteado otras sedes cercanas a la ciudad como Pachuca o Puebla, esta última, con muchas posibilidades de ser la sede alterna.

El semestre pasado ya disputaron el partido ante Pumas ahí y fue un éxito total con todo el Cuauhtémoc lleno.

¿PARA CUÁNDO ESTARÁ LISTO EL NUEVO ESTADIO DE CRUZ AZUL?

El nuevo estadio de Cruz Azul, un proyecto largamente esperado por la afición de La Máquina, está en fase avanzada de planificación, pero aún no ha iniciado su construcción.

Según, en recientes declaraciones por parte del presidente de la Cooperativa, Víctor Velázquez, la idea es que las obras comiencen a finales de 2025 o principios de 2026, el problema es que tampoco tienen una sede definida.

Se han visto terrenos en Tlalnepantla, Iztapalapa, Tlalpan y en Azcapotzalco, pero por temas de suelo u otras problemáticas como logísticas de traslado o construcción, aún no confirman ninguno.

La inauguración se proyecta para finales de 2028, 2029 o, a más tardar, 2030, dependiendo del avance de las obras y la duración estimada de 2 a 3 años de construcción. Incluso el mismo Ingeniero ya ha hecho público un rénder de cómo quedaría la obra.