Chivas vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 7 del Apertura 2025 Liga MX

En esta Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el foco de atención se posa sobre uno de los duelos más emblemáticos y cargados de historia: Chivas de Guadalajara contra Cruz Azul. Este sábado, el Estadio Akron de Zapopan será el escenario de una batalla que contrasta realidades opuestas, pero promete la intensidad que solo dos gigantes como el Rebaño Sagrado y La Máquina Cementera pueden ofrecer. Mientras Chivas busca desesperadamente una victoria que reactive su motor, Cruz Azul llega con el invicto a cuestas y el deseo de consolidarse en la cima.

El Apertura 2025 ha sido un torneo de contrastes, y este partido encapsula perfectamente la dinámica actual. Chivas, dirigido por el argentino Gabriel Milito, ha tenido un arranque para el olvido. Con solo cuatro puntos en seis jornadas (una victoria, un empate y cuatro derrotas), el Guadalajara se ubica en el antepenúltimo lugar de la tabla general, apenas por encima de los equipos en zona de descenso.

Su último encuentro, un empate dramático 3-3 ante Xolos de Tijuana en la Jornada 6, mostró carácter al remontar un 0-3 en contra, pero también expuso fragilidades defensivas que han sido el talón de Aquiles del equipo. El entrenador rojiblanco, quien asumió el banquillo con expectativas de un estilo ofensivo y dinámico, ha sumado apenas un triunfo desde su llegada, y la presión crece: este es el inicio de una seguidilla complicada contra rivales de élite, incluyendo al América en la siguiente fecha.

La afición rojiblanca, conocida por su pasión inquebrantable, exige resultados, y el Akron se convertirá en un caldero de expectativas. Por el otro lado, Cruz Azul bajo el mando de Nicolás Larcamón vive un renacer prometedor. Los cementeros son uno de los cuatro equipos invictos del torneo, con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates, colocándose en el tercer lugar general. Su triunfo 1-0 ante el campeón defensor Toluca en la Jornada 6, a pesar de las lluvias torrenciales en el Olímpico Universitario, reafirmó su solidez mental y capacidad para competir contra los grandes.

El maquinista ha inyectado un fútbol más equilibrado, con énfasis en la posesión y transiciones rápidas, aunque persisten dudas en la defensa, donde han concedido goles en cuatro de sus seis partidos. Líderes en goleo con Ángel Sepúlveda, quien suma cinco tantos y con José Paradela como rey de las asistencias, el cuadro celeste busca no solo los tres puntos, sino también el liderato si los de arriba tropiezan.

Los duelos entre Chivas y Cruz Azul han sido sinónimo de intensidad y goles: en los últimos cinco enfrentamientos, La Máquina ha ganado tres, el Rebaño dos, con un promedio de más de dos tantos por juego. El último triunfo rojiblanco fue un 1-0 en noviembre de 2023, pero Cruz Azul ha dominado recientemente, incluyendo una victoria en el Clausura 2025. En el Akron, Chivas ha sido fuerte como local (18 puntos en el año calendario), pero su vulnerabilidad atrás con siete bajas por lesiones y convocatorias a la Selección Mexicana, como Raúl Rangel, Luis Romo y Richard Ledezma, podría ser explotada por el ataque celeste.

Cabe mencionar que este duelo será especial para Cruz Azul, ya que subastarán las camisetas usadas en este partido para apoyar los gastos médicos del hijo del exjugador Fernando Navarro, quien necesita un trasplante de hígado. Un gesto que une al club con su historia y comunidad.

CHIVAS VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Sábado 30 de agosto

Sábado 30 de agosto Hora: 19:07 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

19:07 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Akron

Akron TV: Amazon Prime