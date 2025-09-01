Martín Anselmi a un paso de llegar al banquillo de un equipo grande sudamericano

Luego de la repentina salida de Martín Anselmi de Cruz Azul y su fracaso en el Porto, ahora todo parece indicar que se le abrirá una nueva puerta al estratega argentino para tomar las riendas de nuevo equipo, un reto que no será nada fácil llegar a un club ambicioso. De acuerdo con diferentes fuentes de información, el exmaquinista está muy cerca de firmar su contrato.

De este modo, un movimiento que promete sacudir el fútbol brasileño, el Atlético Mineiro ha puesto sus ojos en el talentoso entrenador argentino Martín Anselmi como principal candidato para asumir el mando técnico del equipo, tras la reciente salida de Cuca. Esta noticia, que ha corrido como pólvora en los medios especializados, surge en un momento crítico para el Galo, que atraviesa una racha irregular en el Brasileirão y busca un revulsivo para sus aspiraciones en el campeonato local, la Copa do Brasil y la Copa Sudamericana. Anselmi, de 40 años y oriundo de Rosario, Argentina, representa el perfil ideal para quedar al frente del Atlético Mineiro.

Con una carrera ascendente marcada por su juventud y un enfoque innovador en el juego, el técnico ha demostrado capacidad para imponer un estilo ofensivo y táctico en equipos de alto voltaje. Su paso por el Independiente del Valle en Ecuador fue estelar, donde conquistó la Copa Sudamericana 2022 (venciendo al São Paulo en la final), la Recopa Sudamericana 2023 (contra el Flamengo en el Maracaná), la Copa Ecuador y la Supercopa ecuatoriana, consolidándose como un formador de talentos jóvenes como Moisés Caicedo, hoy estrella en Europa.

Posteriormente, en Cruz Azul, dirigió 50 partidos, logrando 28 victorias y un subcampeonato en el Clausura 2024, lo que le valió el salto al Porto de Portugal. Aunque su etapa en el club lusitano fue breve y terminó con su despido en julio de 2025 tras una eliminación temprana en el Mundial de Clubes, Anselmi acumula un impresionante registro de 88 victorias en 161 encuentros como entrenador principal, con un promedio goleador de 267 tantos a favor. Las negociaciones entre el Atlético Mineiro y Anselmi están en una fase avanzada, según reportes de periodistas brasileños como Guilherme Frossard y confirmados por fuentes cercanas al club.

Fiz um levantamento sobre o que deu errado no Porto com Martin Anselmi:



✅Discurso motivacional que não foi visto em campo

✅Goleada para o Benfica (4x1)

✅Super Mundial ruim

✅Insistência no esquema de três zagueiros

✅Ausência de evolução

✅Desconhecimento da mística do Porto pic.twitter.com/9cccaOeE9t — Wadson Fernandes (@WadsonAraujo89) September 1, 2025

El argentino superó a otros nombres sonados como Jorge Sampaoli, Luis Zubeldía y Pedro Caixinha, y se espera que el acuerdo se oficialice en los próximos días para que asuma de inmediato, reemplazando al interino Lucas Gonçalves. Esta elección no es casual: Anselmi ya tuvo un breve contacto con el fútbol brasileño en 2021 como auxiliar de Miguel Ángel Ramírez en el Internacional, donde conoció a Paulo Bracks, actual ejecutivo del Galo. Su filosofía de juego, descrita por analistas como “obsesiva por la táctica” y centrada en la presión alta, la salida limpia desde atrás y formaciones flexibles como el 4-2-3-1 o 4-3-3, podría inyectar frescura a un equipo que actualmente ocupa el 14° lugar en el Brasileirão con 24 puntos, a solo dos de la zona de descenso.

Para el Atlético Mineiro, esta apuesta por Anselmi no solo busca estabilizar el barco en una temporada turbulenta con derrotas recientes como la 2-0 ante Cruzeiro en la Copa do Brasil y 1-0 frente al Vitória, sino también potenciar un plantel con figuras como Hulk y Alan Franco. Rumores incluso sugieren que el entrenador podría influir en refuerzos, como el posible interés en Willer Ditta de Cruz Azul. Si se concreta, esta llegada marcaría la séptima alternancia en el banquillo desde 2020, continuando un patrón de entrenadores argentinos que ha definido la era reciente del club.