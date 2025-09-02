Selección Mexicana Calendario de juegos Mundial Sub 20: Cuándo y a qué hora juega México, rivales y canal de TV

La Selección Mexicana Sub-20 regresa a la Copa Mundial de la FIFA después de ausentarse en la edición de Argentina 2023, y lo hace con renovadas ilusiones en el torneo que se disputa en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.

Este certamen representa no solo una plataforma para que los jóvenes talentos mexicanos demuestren su potencial, sino también una ocasión para reafirmar el legado de una nación que ha sido protagonista en la categoría.

En un contexto donde el fútbol juvenil es clave para el desarrollo de futuras estrellas, la participación del Tri en Chile podría marcar un punto de inflexión, especialmente tras un proceso de clasificación sólido en la Concacaf.

Sin embargo, el “grupo de la muerte” en el que han sido colocados exige máxima concentración y estrategia para avanzar a las fases eliminatorias.

El equipo está dirigido por Eduardo Arce, que ya tuvo su experiencia en Primera División con Puebla y a pesar de que en resultados no le fue bien, en las formas mostró ser un tipo actualizado y con credenciales que han encajado perfecto en esta nueva era de la Selección que busca preparar no solo el Mundial 2026, sino a generaciones de menor edad que crezcan bajo un mismo esquema.

Además, en cuanto a nombres, la lista de México es una de las de más experiencia en Primera de todo el torneo, con futbolistas titulares en Liga MX o incluso en clubes del exterior y muchos de ellos, con muchas chances de ir pronto a Europa.

A continuación te detallamos cómo le ha ido al Tricolor en las Copas del Mundo Sub 20, la convocatoria por nombres, el calendario de partidos y qué canal pasará los partidos.

LISTA DE CONVOCADOS MÉXICO MUNDIAL SUB 20

La lista incluye 21 jugadores, con ausencias notables como Stephano Carrillo y Heriberto Jurado, descartados por lesiones o decisiones técnicas.

El plantel combina experiencia de clubes como Chivas, Cruz Azul y América, con un enfoque en la solidez defensiva y la creatividad en el ataque. Aquí la nómina completa:

Posición Jugadores Porteros Pablo Lara (Pumas), Emanuel Ochoa (Cruz Azul), Juan Liceaga (Chivas) Defensas Diego Ochoa (Juárez), Rodrigo Pachuca (Puebla), José Pachuca (Puebla), Everardo del Villar (Atlas), Joan Cruz (América), Joan García (América) Mediocampistas Ariel Castro (Pumas), Iker Pérez (Tigres), Antonio Herrera (Pachuca), Daniel Márquez (Santos), Brandon Lomelí (Necaxa), José Eulogio (Puebla) Delanteros Yael Padilla (Chivas), Gilberto Mora (Xolos), Hugo Camberos (Chivas), Oswaldo Virgen (Toluca), Mateo Levy (Cruz Azul), Tahiel Jiménez (Santos)

Este grupo promete versatilidad, con Mora y Padilla como líderes ofensivos. Arce ha enfatizado la cohesión grupal, clave para enfrentar rivales de alto calibre.

Además de tener en Obed Vargas a otra de las grandes joyas del futbol mexicano. En Seattle Sounders ha brillado con luz propia, ya tiene visores de clubes europeos siguiéndolo de cerca y es casi un hecho que estará compitiendo por un puesto para el Mundial 2026

PARTIDOS DE MÉXICO EN EL MUNDIAL SUB 20: FECHA, HORARIO Y CANAL DE TV

México fue sorteado en el Grupo C, considerado uno de los más complicados del torneo, el llamado “grupo de la muerte, junto a Brasil, Túnez y Fiyi.

El certamen arranca el 27 de septiembre, y el Tri debutará en Valparaíso. El calendario de la fase de grupos, según el sorteo realizado el 29 de mayo de 2025, es el siguiente:

Fecha Partido Sede 28 de septiembre México vs. Fiyi Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso 30 de septiembre México vs. Túnez Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso 3 de octubre Brasil vs. México Estadio Sausalito, Viña del Mar

Los dos primeros clasifican directamente a octavos de final, más los mejores terceros. México debe arrancar fuerte ante Fiyi y Túnez para no depender del duelo contra Brasil, donde la presión será intensa.

ANTECEDENTES DE MÉXICO EN MUNDIALES SUB 20

México ha sido un habitual en la Copa Mundial Sub-20, participando en 16 de las 23 ediciones disputadas hasta la fecha. Su historial es notable, con logros que destacan en el panorama internacional.

El mejor desempeño fue en 1977, cuando alcanzó el subcampeonato al caer en la final ante la Unión Soviética en Túnez. Otro hito importante llegó en 2011, en Colombia, donde obtuvo el tercer lugar tras vencer a Francia en el partido por el bronce, con una generación dorada que incluía a jugadores como Hiram Mier y Erick Torres.

En total, el Tri ha avanzado a cuartos de final en varias ocasiones, pero nunca ha levantado el trofeo, lo que añade motivación extra para 2025.En el ámbito regional, México domina con 13 títulos en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, el último en 2024, lo que le valió la clasificación directa a Chile.