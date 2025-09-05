Santos Laguna y Orlando City Sc protagonizarán la gran final del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga BBVA MX

Tras 7 Jornadas disputadas, se define la Gran Final del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la LIGA BBVA MX. Santos Laguna y Orlando City SC competirán en búsqueda del título en la décima edición del torneo.

La Gran Final está integrada por los líderes del Grupo 1 y Grupo 2. El sistema de competencia fue el siguiente: El torneo se dividió en dos grupos, uno nacional y otro internacional. Los ocho Clubes jugaron 7 partidos ante el resto de los equipos.

De coronarse campeón, Santos Laguna sería el primer título para ellos, en caso de que sea el conjunto del Orlando City SC se convertiría en el tercer Club internacional en levantar el título en la historia del torneo.

Este sábado 6 de septiembre a las 11:00 hrs. se llevará a cabo la Gran Final del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2025 en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, Estado de México.