América, cerca de cerrar partido contra un gigante de Europa para reinaugurar el Estadio Azteca; Te decimos la fecha del juego y las tres opciones que tienen

A menos de un año de qué arranque la Copa del Mundo en México, los trabajos en el Estadio Azteca son a marchas forzadas para poder tenerlo a tiempo, no solo para el día de la inauguración, sino para unas semanas antes, ya que la Selección Mexicana y el América tienen pesando dos noches de fiesta para la reinauguración oficial del Coloso de Santa Úrsula.

En el caso del Tricolor, hace unos días se dio a conocer que la FMF tiene todo arreglado para que Cristiano Ronaldo y Portugal vengan a la Ciudad de México y se midan al equipo de Javier Aguirre en un juego que sin duda tendrá los ojos del mundo encima.

Y para las Águilas, la apuesta también es grande y tras dos temporadas ya fuera de su estadio y al menos una más en este Apertura 2025, la diré Tuca azulcrema quiere echar la casa por la venta y tira alto para encontrar un rival de élite en Europa en la reapertura de su casa.

AMÉRICA QUIERE A UN EQUIPO GIGANTE DE EUROPA PARA REABRIR EL ESTADIO AZTECA

W Deportes pudo saber que entre los planes que tiene América para el 2026, hay dos prioridades. Uno, llevar al menos uno de sus juegos oficiales de Liga MX a Estados Unidos. Esta situación ya era de conocimiento público y el propio Santiago Baños, presidente del club, ha hablado abiertamente de dichas intenciones.

Y la segunda es conseguir un equipo de élite en el viejo continente para que pueda venir a México a la reapertura del Estadio Azteca.

Hasta ahora no tienen nada cerrado, pero las opciones en Coapa son altas y a lo grande. El primero es el Real Madrid, con quien ya ha habido acercamientos pero sin concretar nada.

El segundo es el Barcelona, con quien se tiene una estrecha relación, sobre todo por el lado de la Femenil, que hace unos días vinieron a Ciudad de los Deportes a un amistoso contra las Águilas.

Y la tercera y tal vez por el momento que viven, la más importante, es nada más y nada menos que el actual Campeón de la UEFA Champions League, el París Saint Germain de Luis Enrique.

Hasta el momento, el único contacto formal ha sido con los merengues, pero se espera que para diciembre ya se tenga un rival confirmado y comenzar la promoción del juego.

- Techo iluminado al estilo Allianz Arena

- Adiós al lounge VIP y palcos plus en la parte baja

- Adiós a los palcos de patrocinadores en el anillo superior

- Nueva explanada

…

ASÍ QUEDARÁ EL ESTADIO AZTECA PARA EL 2026

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Wa6psCSb9k — W Deportes (@deportesWRADIO) February 5, 2024

¿CUÁNDO SERÁ LA REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO AZTECA?

La idea que tiene, tanto el Comité Organizador de la Copa del Mundo y la FIFA, es que para inicios de marzo ya se entregue al menos el 80 o 90% de los avances del Estadio Azteca, por lo que, el juego de la Selección Mexicana ante Portugal, se podría dar sin problemas en la Fecha FIFA de ese mes (Del 23 al 31 de marzo).

Mientras que para el amistoso del América, la situación es compleja por los tiempos y justo la directiva capitalina no quieren que sea en la Fecha FIFA, para poder tener a las estrellas del equipo rival en el partido. El problema es que en esas épocas se juegan instancias finales de la Champions League, donde es muy probable que los tres clubes mencionados sigan con vida en el torneo.

Por ahora se siguen barajando opciones del día del partido, pero es una realidad que los azulcremas quieren reabrir sus casa con una fiesta ante un gigante mundial.