Canelo Álvarez vs Terence Crawford: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la pelea en Las Vegas

En el vasto universo del boxeo, donde los golpes no solo duelen en el cuerpo sino en el alma de la historia, pocas confrontaciones prometen el impacto de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. Este sábado 13 de septiembre de 2025, en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, dos titanes de los cuadriláteros se medirán en un duelo que trasciende las divisiones de peso y las coronas. No es solo una pelea por el campeonato indiscutido supermediano (WBA, WBC, IBF, WBO y el codiciado título de The Ring, valuado en más de 188 mil dólares), sino una guerra por el legado, por el estatus de libra por libra y por definir quién es el rey absoluto de esta generación.

Saúl “Canelo” Álvarez, el orgullo de Guadalajara, México, llega con el peso de una nación sobre sus hombros. Con un récord 39 nocauts, el mexicano de 35 años es el epítome de la resiliencia y el poder. Su última victoria, un dominio unánime sobre William Scull en mayo de 2025, le devolvió la corona IBF y consolidó su estatus como bicampeón indiscutido en 168 libras. El pugilista tapatío no ha conocido la derrota desde su revés ante Dmitry Bivol en 2022, y en sus seis peleas recientes ha demostrado que su pegada quirúrgica y su defensa impenetrable lo convierten en un muro inquebrantable. Pero esta vez, el desafío es mayúsculo: Crawford representa la técnica pura, el switch-hitter invencible que ha reinado en cuatro divisiones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jonny Magallón sorprende al revelar que su primer amor no fue Chivas

Del otro lado del ring, Terence Crawford emerge como el underdog invicto (41-0, 31 KOs) con una misión histórica. El nativo de Omaha, Nebraska, ha sido el amo indiscutido en welter y superwelter, derribando a leyendas como Errol Spence Jr. y conquistando títulos desde ligero hasta superwelter. Ahora, subiendo dos divisiones a 168 libras por primera vez, Crawford busca hacer historia: convertirse en el primer hombre en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres divisiones. Su victoria por decisión unánime sobre Israil Madrimov en agosto de 2024 mostró su adaptabilidad letal, pero el salto de peso genera dudas. En una carrera combinada de 765 rounds sin un solo knockdown, esta pelea promete ser un ajedrez de violencia calculada.

El contexto de este megacombate es tan épico como el enfrentamiento mismo. Promovido por la flamante Zuffa Boxing de Dana White bajo el paraguas de TKO, en colaboración con el magnate saudí Turki Alalshikh, este es el primer evento de boxeo de la era post-UFC-WWE. Transmitido en vivo por Netflix a más de 300 millones de suscriptores globales, el duelo coincide con el fin de semana de la Independencia Mexicana, elevando la fiesta cultural con eventos undercard en el Fontainebleau Las Vegas y un UFC Fight Night paralelo.

De este modo, después de que el Canelo Álvarez se colocara como el campeón unificado del peso supermediano por segunda ocasión, el boxeador tapatío está listo para enfrentar a Terence Crawford, en lo que considera “uno de los mejores” en lo que va de su trayectoria: “Estoy muy emocionado y motivado porque esto se trata de hacer historia. Amo ganar, amo el boxeo, y esta es una de las peleas más importantes de mi vida”, declaró durante la presentación del combate.