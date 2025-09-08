Serie del Rey 2025: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego entre Diablos Rojos y Charros de Jalisco en la LMB / FOTO: @DiablosRojosMX

La Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) promete ser un capítulo épico en el año del centenario de esta histórica competencia. Con los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos del México como protagonistas, esta final enfrenta a dos equipos con hambre de gloria, talento en el diamante y una rivalidad que augura emociones al límite.

Por un lado, los Diablos Rojos, campeones defensores y el equipo más laureado de la LMB, llegan con la misión de conquistar el bicampeonato. Bajo la dirección de Lorenzo Bundy, los escarlatas han demostrado su poderío al eliminar a los Piratas de Campeche en seis juegos, consolidándose como una máquina ofensiva y defensiva en la Zona Sur. Su experiencia en finales y el rugido de su afición en el Estadio Alfredo Harp Helú serán armas clave para buscar la corona.

Enfrente, los Charros de Jalisco, liderados por el carismático Benjamín Gil, llegan con un ímpetu imparable tras vencer a los Sultanes de Monterrey en una dramática serie de campeonato en la Zona Norte. La hazaña de los tapatíos, que incluyó un triunfo en extra innings con un doblete decisivo de Joshua Fuentes, refleja su capacidad para brillar en los momentos cruciales. Además, su reciente participación en la final de la Liga Mexicana del Pacífico y la Serie del Caribe 2025 los posiciona como un equipo versátil y resiliente, listo para dar la sorpresa.

La Serie del Rey, que arranca el 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, no solo es una batalla por el título, sino un choque de estilos: la tradición ganadora de los Diablos contra el hambre de revancha de unos Charros que no alzan el trofeo desde 1971. El calendario, ajustado por lluvias en rondas previas, promete una semana intensa con juegos clave en Ciudad de México y Guadalajara, donde la afición será el jugador número diez.

¡Celebración total! 🙌



Los Diablos Rojos 👹 festejan el título de la Zona Sur tras una Serie de Campeonato inolvidable. 🏆 #CienAñosSiendoElRey👑 pic.twitter.com/U98SXo2L7V — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 7, 2025

Esta final también destaca por el duelo en el banquillo entre dos mánagers de alto calibre: Bundy, con su enfoque estratégico, y Gil, cuya pasión y experiencia internacional son un motor para los jaliscienses. La Serie del Rey 2025, no solo coronará a un campeón, sino que celebrará los 100 años de la LMB como un testimonio de la pasión beisbolera en México.

SERIE DEL REY 2025, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Juego 1

Fecha: miércoles 10 de septiembre

Hora: 19:00 Hrs.

Estadio:Alfredo Harp Helú

TV: ESPN y Claro Sports

Juego 2

Fecha: jueves 11 de septiembre

Hora: 19:00 Hrs.

Estadio: Alfredo Harp Helú

TV: ESPN y Claro Sports

Juego 3

Fecha: sábado 13 de septiembre

Hora: 18:00 Hrs.

Estadio: Panamericano

TV: ESPN y Claro Sports

Juego 4

Fecha: domingo 14 de septiembre

Hora: 17:00 Hrs.

Estadio: Panamericano

TV: ESPN y Claro Sports

*Juego 5

Fecha: lunes 15 de septiembre

Hora: 19:30 Hrs.

Estadio: Panamericano

TV: ESPN y Claro Sports

*Juego 6

Fecha: miércoles 17 de septiembre

Hora: 19:00 Hrs.

Estadio: Alfredo Harp Helú

TV: ESPN y Claro Sports

*Juego 7

Fecha: jueves 18 de septiembre

Hora: 19:00 Hrs.

Estadio: Alfredo Harp Helú

TV: ESPN y Claro Sports

*En caso de ser necesario