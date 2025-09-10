Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuánto dinero se llevará el boxeador mexicano por esta pelea?

En el mundo del boxeo, donde los golpes no solo duelen en el ring sino que también mueven montañas de dinero, la próxima pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence “Bud” Crawford se perfila como un evento histórico no solo por su calidad deportiva, sino por las cifras astronómicas involucradas. Programada para este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, esta contienda por el título indiscutido de supermediano (168 libras) no es solo una defensa para el mexicano, sino una demostración de poder económico respaldada por el promotor saudí Turki Al-Sheikh.

Mientras Crawford busca su legado como el primer boxeador indiscutido en tres divisiones, Canelo apunta a consolidar su estatus como el atleta mejor pagado del deporte con un contrato que apunta ser de los mejores pagados en lo que va de la carrera del pugilista mexicano en comparación a sus combates pasados. Cabe mencionar que la pelea contra Scull ya había generado récords en taquilla y transmisiones de pago; sin embargo, el duelo de este fin de semana apunta a dejar una buena cantidad de dinero.

¿CUÁNTO GANARÁ CANELO ÁLVAREZ POR PELEAR CONTRA TERENCE CRAWFORD?

Canelo Álvarez, con un récord de 62-2-2 y 39 nocauts, firmó en febrero de 2025 un megacontrato de cuatro peleas por 400 millones de dólares con Riyadh Season, la plataforma de entretenimiento saudí liderada por Al-Sheikh. Este acuerdo, que incluye esta pelea contra Crawford como su segunda salida bajo el banner, garantiza al mexicano al menos 100 millones de dólares por combate, independientemente de los resultados en taquilla. Sin embargo, las estimaciones más optimistas elevan su ganancia total para este evento hasta los 150 millones de dólares, gracias a bonos por patrocinios y derechos de transmisión.

La pelea, transmitida en vivo por Netflix sin costo adicional para sus suscriptores (un cambio radical del modelo tradicional), se espera que genere ingresos masivos a través de la plataforma de streaming, que cuenta con más de 310 millones de usuarios globales. De acuerdo con información de Sports Illustrated se estima que el total de la bolsa podría alcanzar los 200 millones de dólares, con Canelo llevándose el 75-90% del pastel, lo que lo posicionaría como la tercera pelea individual más lucrativa de la historia del boxeo, solo por detrás de Mayweather vs. Pacquiao (2015, 300 millones en total) y Mayweather vs. McGregor (2017, 600 millones).

Comparado con su última victoria contra William Scull en mayo de 2025, donde embolsó 100 millones, este cheque representa un incremento del 50%, impulsado por el atractivo de Crawford como rival invicto (41-0, 31 KOs).