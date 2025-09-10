Cruz Azul vs Campeón de la Copa Libertadores, Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental; fecha y sede del partido EN VIVO

Cruz Azul se prepara para un duelo que evoca la pasión del continente: el “Derbi de las Américas”, contra el campeón de la Copa Libertadores 2025, dentro del marco de la Copa Interamericana en diciembre próximo.

Este miércoles la FIFA ha dado a conocer más detalles del torneo que reúne a los campeones de cada una de las confederaciones del futbol mundial y La Máquina ya conoce a su rival para debutar en la competición.

Como flamante vencedor de la Concacaf Champions Cup 2025, tras una contundente goleada 5-0 sobre Vancouver Whitecaps, La Máquina Celeste representa a Norte y Centroamérica en esta segunda edición de la Copa Intercontinental de la FIFA, un torneo diseñado para coronar al mejor club del mundo en un formato compacto, rápido y que sustituye al antiguo formato del Mundial de Clubes.

¿Contra quién juega Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

El rival directo de Cruz Azul en la fase inicial será el campeón de la Copa Libertadores 2025, un título que se definirá el 29 de noviembre en un torneo que aún mantiene en vilo a equipos sudamericanos como Palmeiras, Botafogo, River Plate o Flamengo.

Este “Derbi de las Américas FIFA” marca el debut de los cementeros en el torneo, un choque que promete intensidad y que podría enfrentar a La Máquina con un gigante del cono sur. Si Cruz Azul supera esta llave, se medirá al vencedor de la Copa África-Asia-Pacífico (donde ya están confirmados Al-Ahli de Arabia Saudita, Pyramids de Egipto y Auckland City de Oceanía), en la llamada “Copa Challenger FIFA”.

El ganador de esa semifinal avanzaría a la final contra el Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League 2024/25, en un cierre épico que podría posicionar al equipo mexicano como el mejor del planeta.

Fechas de la La Copa Intercontinental 2025

23 de septiembre de 2025: Al-Ahli vs. ganador de Pyramids/Auckland City (Copa África-Asia-Pacífico, Jeddah).

Al-Ahli vs. ganador de Pyramids/Auckland City (Copa África-Asia-Pacífico, Jeddah). 10 de diciembre de 2025: Cruz Azul vs. campeón Copa Libertadores (Derbi de las Américas, sede por confirmar).

Cruz Azul vs. campeón Copa Libertadores (Derbi de las Américas, sede por confirmar). 13 de diciembre de 2025: Ganador Derbi de las Américas vs. ganador Copa África-Asia-Pacífico (Copa Challenger, sede por confirmar).

Ganador Derbi de las Américas vs. ganador Copa África-Asia-Pacífico (Copa Challenger, sede por confirmar). 17 de diciembre de 2025: Final: Ganador Copa Challenger vs. Paris Saint-Germain (sede por confirmar, posiblemente Qatar).

Por último, cabe recordar que, en esta edición de la Copa Intercontinental, la FIFA ha optado por un formato distribuido, con sedes neutrales y locales que reflejan la globalidad del certamen.

El primer partido, entre Pyramids FC y Auckland City, se disputará en el Estadio Internacional de El Cairo, Egipto. El segundo, Al-Ahli vs. el ganador de esa llave, está programado en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, en Jeddah, Arabia Saudita.

Para el Derbi de las Américas (Cruz Azul vs. campeón Libertadores), la Copa Challenger y la final, las sedes aún no están confirmadas oficialmente, aunque todo indica que serán en Qatar, anfitrión del último Mundial en 2022. Esta elección busca equilibrar la logística y potenciar la visibilidad global, aunque genera debate sobre la centralización en Oriente Medio.