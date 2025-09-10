Repechaje del Mundial 2026: Formato, cómo se juega y qué países están clasificados

A medida que se acerca el Mundial de Fútbol 2026, el primero con 48 selecciones en la historia moderna del deporte, la emoción no se limita a las clasificaciones directas. Con 18 países ya asegurados en la cita que compartirán México, Estados Unidos y Canadá, el repechaje intercontinental emerge como el drama final, un torneo de alta tensión que definirá los dos últimos boletos.

Estos emocionantes duelos en los que se darán a conocer los últimos invitados a la justa continental están programados para marzo del 2026. Este formato innovador reúne a seis naciones de distintas confederaciones, ofreciendo una oportunidad de redención a equipos que rozaron el éxito en sus eliminatorias continentales.

¿CÓMO ES EL FORMATO DEL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026?

En el Repechaje del Mundial 2026 contará con la participación de seis selecciones, una por Confederación (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC y UEFA), con dos brackets independientes de tres equipos cada uno. Por el momento falta que la FIFA confirme sedes y fechas oficiales, pero se habla de que Monterrey y Guadalajara podrían albergar estos compromisos.

CLASIFICADOS AL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026

Nueva Caledonia ( Oceanía )

( ) Bolivia ( Conmebol )

( ) A confirmar ( Concacaf )

) A confirmar ( Concacaf )

) A confirmar ( Asia )

) A confirmar (África)

LÁGRIMAS DE FELICIDAD 🥹



La Selección de Bolivia tiene una esperanza de jugar en el Mundial 2026, tras clasificar al repechaje al vencer por la mínima a Brasil.



pic.twitter.com/wFiefyYz6w — W Deportes (@deportesWRADIO) September 10, 2025

FORMATO DEL REPECHAJE DEL MUNDIAL 2026

Luego de que las selecciones que buscarán el último boleto a la Copa del Mundo 2026 sean dividas en dos llaves, el equipo mejor rankeado de cada grupo pasará directo a la final, mientras que los otros dos combinados se encontrarán en semifinales con un formato de eliminación directa. El ganador de cada final será el afortunado de ser parte de la justa mundialista.