Guillermo Ochoa se mantendrá en el futbol europeo de cara al Mundial 2026; el guardameta jugará en la Liga de Chipre

Guillermo Ochoa tiene nuevo equipo y es europeo, específicamente el AEL Limassol del fútbol de Chipre. Después de un verano de incertidumbre y donde no se sabía que iba a pasar con la carrera de Paco Memo, por fin hubo una resolución y se anunció que seguirá en Europa pero esta vez en la liga de Chipre, con lo que sumará su sexta liga europea tras haber jugado en Francia, España, Bélgica, Portugal e Italia.

El club de la isla lo presentó con gran expectativa, destacando sus logros con la selección mexicana y su trayectoria en el viejo continente. Sin embargo, aclaró que el fichaje aún depende de que supere los exámenes médicos correspondientes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Anthony Martial, el nuevo refuerzo estelar de Rayados para el Apertura 2025

El AEL Limassol, fundado en 1930 y con sede en la ciudad de Limasol, al sur de la isla en el Mar Mediterráneo, es uno de los equipos históricos del país. Pese a haber atravesado problemas económicos en el pasado, en los últimos años ha mostrado estabilidad e incluso ha participado en las fases previas de la Europa League y la Conference League. En la actual temporada se encuentra en la séptima posición de su liga con tres puntos en dos juegos y no compite en torneos europeos.

SEGUIRÁ EN EUROPA 🔥🔥🔥



Guillermo Ochoa es nuevo jugador del AEL Limassol, de la Primera División de Chipre.



El guardameta no se rinde y quiere llegar de la mejor forma a su sexto Mundial. ⚽️ pic.twitter.com/9LmHTDswb7 — W Deportes (@deportesWRADIO) September 11, 2025

El 2025 ha sido complicado para el guardameta mexicano. Desde el primero de enero hasta el día de hoy, ha jugado 16 partidos, todos con su ex equipo, el AVS de la liga portuguesa. Su último juego como titular fue en 17 de mayo y a pesar de que fue convocado a la selección mexicana para disputar la Copa Oro, no tuvo ningún minuto. Se espera que con este nuevo contrato, Ochoa pueda llegar en forma para el Mundial de 2026.