Cruz Azul vs Juárez: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego, Jornada 9 del Apertura 2025 Liga MX

Cruz Azul y Juárez estarán frente a frente este viernes en el Estadio Olímpico Universitario, en encuentro correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El conjunto celeste arriba a este partido con la encomienda de buscar el liderato de la tabla general, pues actualmente se ubican en el segundo sitio de la tabla, solo por detrás de Monterrey, equipo que enfrentará al América este sábado.

La Máquina tiene 6 triunfos consecutivos, y ahora, como local, confía en seguir incrementando esa buena racha.

Los Bravos de Juárez, por su parte, no serán rival sencillo, pues aunque no son considerados uno de los equipos más potentes del futbol mexicano, hoy por hoy acumulan 4 encuentros sin perder, y han cosechado 10 de los últimos 12 puntos que han disputado.

El árbitro central de este partido será Ismael López Peñuelas, siendo asesorado en el VAR por Salvador Pérez Villalobos.

Duelo atractivo en ciudad universitaria entre celestes y fronterizos, el cual se podrá vivir a través de la cadena W.

CRUZ AZUL VS JUÁREZ: HORARIO Y CANAL DE TV, JORNADA 9 LIGA MX 2025

FECHA: Viernes 19 septiembre

HORA: 19:00 hrs

ESTADIO: Olímpico Universitario, CDMX

CANAL: TUDN

RADIO: W RADIO Y W DEPORTES

ALINEACIONES CRUZ AZUL VS JUÁREZ