Pumas vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego, Jornada 9 del Apertura 2025 Liga MX

La jornada nueve de la liga mx nos traerá uno de los duelos más importantes, es el cruce entre Pumas ante Tigres, compromiso que tendrá como escenario la cancha de Ciudad Universitaria.

Tigres viene de no poder sacar la victoria en dos partidos, igualaron contra León sin goles y lo mismo con Chivas. Su última victoria fue en la jornada siete contra Santos y fue como visitante un gol por cero.

Mientras que la escuadra de Pumas tiene cinco duelos de manera consecutiva que no pierde un solo duelo, aunque son tres empates y dos victorias. Además vienen de ganar como visitantes contra Mazatlán con un doblete de Guillermo Martínez, otro de Medina y el de JJ Macías que fue la noticia.

Aunque Pumas está pasando por un buen momento, de los últimos cinco compromisos cuentan con tres victorias para Tigres y dos empates, Las últimas dos visitas de Tigres en Ciudad Universitaria, tiene un triunfo de tres goles por uno y otro por la mínima diferencia.

La última victoria de Pumas ante Tigres fue hace seis duelos, el 27 de agosto con un dos goles por uno, con goles de Gabriel Fernández y otro de Juan Ignacio Dinenno.

PUMAS VS TIGRES: HORARIO Y CANAL DE TV, JORNADA 9 LIGA MX

FECHA: Sábado 19 de septiembre

HORA: 19:00 hrs

ESTADIO: Olímpico Universitario, CDMX

CANAL: TUDN

RADIO: W RADIO Y W DEPORTES

