Aitana Bonmatí gana su tercer Balón de Oro consecutivo y hace historia en el futbol femenino

En una noche de ensueño en el Teatro Chatelet de París, Aitana Bonmatí ha escrito con letras de oro un capítulo inolvidable en la historia del deporte. La centrocampista del Barcelona y la Selección Española se ha alzado con su tercer Balón de Oro consecutivo, un hecho que la convierte en la primera jugadora en la historia del fútbol femenino en lograr tal hazaña.

Andrés Iniesta, su ídolo de infancia y leyenda del Barcelona, fue el encargado de entregarle el galardón: “Tres años aquí y el teatro sigue impresionando muchísimo. Si pudiera compartirlo lo haría, es un año de gran nivel”, declaró la jugadora al considerar que otras candidatas al Balón de Oro también pueden conquistar el galardón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025 tras una temporada histórica con el PSG

Este Balón de Oro 2025, el quinto consecutivo para el fútbol español femenino tras los dos de Alexia Putellas, sella una hegemonía que pocos se atrevían a soñar hace una década. En la temporada 2024-25, fue la Jugadora del Torneo en la Eurocopa Femenina 2025, liderando a España hasta una histórica final. Con el Barça, ratificó su dominio en La Liga y llevó al equipo a la final de la UEFA Champions League, aunque desafortunadamente cayó ante el Arsenal.

A sus 29 años, Bonmatí igualó a leyendas masculinas como Michel Platini y Johan Cruyff en el palmarés de tres galardones, y se une al selecto club de quienes han conquistado el triplete dorado, como Lionel Messi. Pero más allá de los números que hablan por el legado que ya la sitúa como una de las futbolistas más laureadas en la historia del Balón de Oro.

UN AÑO MAS 🔥



Por tercera vez consecutiva, Aitana Bonmati se lleva el galardón de mejor jugadora del año.



⚽️ 2023

⚽️2024

⚽️2025



🔴EN VIVO: https://t.co/Vuf5HWeXoK pic.twitter.com/qhl3eU1Ml0 — W Deportes (@deportesWRADIO) September 22, 2025

Aitana Bonmatí representa un cambio de paradigma. En su discurso, no solo agradeció al Barça, “el club de mi vida” y a su familia, sino también, agradeció a los organizadores del evento por la igualdad de género, tras recibir su premio en manos de Andrés Iniesta junto a Xabi Hernández, quienes son sus ídolos desde la infancia: “He aprendido de ellos y mi fútbol depende de lo que me enseñaron. La igualdad es algo que demandamos y esperemos que siga adelante”, agregó.