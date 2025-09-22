Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025 tras una temporada histórica con el PSG / FOTO: Ballon d'Or

Ousmane Dembélé alcanzó la cima del fútbol mundial tras ser reconocido con el Balón de Oro 2025, premio que lo distingue como el mejor jugador del planeta en la última temporada. El atacante francés fue decisivo en un año histórico para el Paris Saint-Germain, donde acumuló 35 goles y 16 asistencias, números que lo colocaron como figura indiscutida.

Su desempeño individual se combinó con una campaña perfecta a nivel colectivo: el PSG conquistó la Champions League, la Liga de Francia, la Copa de Francia y la Supercopa de Europa, trofeos en los que Dembélé brilló como pieza fundamental en el esquema parisino.

Entre los nominados figuraban varios de sus compañeros como Vitinha, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Khvicha Kvaratskhelia y Achraf Hakimi, además de estrellas internacionales del calibre de Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea) y Mohamed Salah (Liverpool).

La votación tuvo un giro interesante, pues muchos esperaban que Lamine Yamal fuera el ganador tras su irrupción estelar con el Barcelona. Sin embargo, la regularidad, los títulos y la contundencia ofensiva de Dembélé terminaron inclinando la balanza para otorgarle, por primera vez en su carrera, el máximo reconocimiento individual en el fútbol.