Chivas vs Necaxa: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 10 del Apertura 2025 Liga MX

Las Chivas reciben a los Rayos del Necaxa en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, en un duelo clave de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la fecha doble en Liga MX. Este duelo llega en un momento crítico para ambos equipos, que luchan por escalar posiciones en la tabla general y meterse en la pelea por la Liguilla.

Chivas, dirigido por Gabriel Milito, no pasa por su mejor racha: tras vencer al América en el Clásico Nacional de la Jornada 8, empataron sin goles ante Tigres en un juego reprogramado de la Fecha 1, y sufrieron una dolorosa goleada 3-0 ante Toluca en su ultimo cotejo, sin embargo recuperan a un futbolista primordial para el Guadalajara como: Roberto Alvarado, tras sufrir lesión de tobillo. Con 8 puntos, ocupan el puesto 13 y una derrota aquí podría complicar seriamente sus aspiraciones, ya que dejarían de depender de sí mismos para el Play-In.

Por su parte, Necaxa, bajo el mando de Fernando Gago, exentrenador de Chivas, con un pasado polémico en el Guadalajara, viene de una victoria agónica 1-0 sobre Puebla en la Jornada 9, gracias a un gol en el último suspiro que los impulsó al lugar 12, un peldaño arriba del Rebaño con 9 unidades. Sin embargo, su irregularidad es notoria: solo han ganado uno de sus últimos siete partidos de Liga, y su juego de visita deja entrever dudas.

En los últimos 10 encuentros en Liga MX, Chivas tiene una ligera ventaja con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas ante Necaxa.

CHIVAS VS NECAXA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: martes 23 de septiembre

HORA: 19:07 hrs

19:07 hrs ESTADIO: Akron

CANAL: Amazon Prime