América vs Pumas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Capitalino de la Jornada 11 del Apertura 2025 Liga MX

América y Pumas estarán frente a frente este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes en el encuentro más atractivo de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El conjunto azulcrema arriba a este duelo tras recuperarse del duro golpe de perder el Clásico Nacional, y de no poder ganar en Monterrey. Y es que las Águilas consiguieron un triunfo agónico ante San Luis en el último minuto.

Pumas, por su parte, recibió un duro golpe a mitad de semana, pues perdió 3-1 frente a los Bravos de Juárez en un encuentro lleno de polémica arbitral. Sin embargo, es importante mencionar que antes de esa caída, los universitarios tenían 7 duelos de Liga MX sin perder.

Si bien la inercia azulcrema luce mejor en los últimos torneos, en los recientes 9 partidos los números son sumamente parejos con 3 triunfos para las Águilas, 3 para Pumas y 3 empates.

¡El Clásico Capitalino se vive en cadena W! 📻



Este fin de semana, no te pierdas el duelo más esperado entre América y Pumas. ¡Te esperamos en la transmisión en vivo! pic.twitter.com/5GfBvM0LNh — W Deportes (@deportesWRADIO) September 25, 2025

Encuentro donde las emociones se vivirán al límite en una edición más del Clásico Capitalino. El partido se podrá escuchar a través de la Cadena W.

AMÉRICA VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 27 de septiembre

HORA: 21:05 hrs

ESTADIO: Ciudad de los Deportes

CANAL: Canal 5, TUDN, ViX Premium

RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM