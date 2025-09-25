México vs Argentina: Se confirma partido amistoso antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana quiere llegar de la mejor forma a la Copa del Mundo 2026, donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, por lo que, antes de que comience la justa mundialista el combinado azteca encarará a una de las selecciones con más potencial y uno de sus rivales más complicados.

Y es que a tan solo unos días de que comience el Mundial 2026, la Selección Mexicana disputará un partido amistoso frente a Argentina. El presidente de la Asociación de Futbol de Argentina, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, fue el encargado de confirmar dicho encuentro que se disputará a tan solo 15 días de que comience el Mundial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La FIFA revela a las mascotas del Mundial 2026 que representan a México, Estados Unidos y Canadá

“Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios. Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final", comentó el federativo en entrevista con el Diario Olé.

De este modo, el tan esperado amistoso entre el Tricolor y la Albiceleste es oficial, programado como la última gran prueba de fuego antes del Mundial 2026. Aunque no se ha definido el recinto donde se verán las caras ambas selecciones, sin duda alguna, esto les servirá para llegar con ritmo a la justa mundialista.

🚨 SE VIENE UN NUEVO ARGENTINA VS. MÉXICO 🇦🇷🇲🇽



Claudio Tapia, presidente de la @afa, le confirmó a Olé que habrá un amistoso ante @miseleccionmx a pocos días del arranque del Mundial 2026.



🗣️ “Siempre con México son muy buenos partidos”, contó.



Además, reveló otro… pic.twitter.com/8jJgk8oClL — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) September 24, 2025

Cabe mencionar que para el juego entre la Selección Mexicana y la Albiceleste, estaría en duda la participación de Lionel Messi, quien aún es parte de las Eliminatorias Mundialistas; sin embargo, no ha confirmado su continuidad, luego de que jugara su último duelo oficial en casa con una victoria de 3-0 ante Venezuela, donde dos goles fueron del jugador del Inter Miami.