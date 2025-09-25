México vs Brasil Sub 20: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el debut del Tricolor en el Mundial Sub 20 Chile 2025

La Selección Mexicana Sub-20 inicia su camino en la Copa del Mundo de Chile con una dura prueba: Brasil será su primer rival en la fase de grupos. El encuentro se disputará este domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el histórico Estadio Nacional de Santiago, escenario que promete un ambiente de máxima exigencia.

El combinado dirigido por Eduardo Arce llega con ilusión y una plantilla que combina talento y proyección internacional. Entre los jugadores que más atención despiertan están Gilberto Mora, Elías Montiel, Obed Vargas, Íker Fimbres, Amaury Morales y Hugo Camberos, considerados piezas clave para marcar diferencias en ataque y mediocampo.

Brasil, por su parte, presenta un plantel repleto de promesas que ya destacan en el futbol europeo y asiático. Nombres como Deivid Washington (Chelsea), Pedrinho (Zenit), Wesley (Al Nassr) y Rayan Lucas (Sporting de Lisboa) encabezan una selección que suele ser protagonista en este torneo y que buscará iniciar con paso firme.

#Sub20 | ¡Ya estamos en Chile 🇨🇱!



Incondicionales, se viene el inicio y nuestro debut en el Mundial de la categoría el próximo domingo.⚽️

¡Toca prepararnos A FULL! 👊#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/X21cU1cBbh — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 25, 2025

Será un duelo que pondrá a prueba el carácter y nivel competitivo del Tricolor juvenil, que se enfrentará de inmediato a uno de los favoritos al título en el inicio de su participación mundialista.

MÉXICO VS BRASIL SUB 20, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Domingo 28 de septiembre de 2025

HORA: 17:00 hrs

ESTADIO: Nacional Julio Martínez Prádanos

CANAL: Canal 9, TUDN, ViX Premium.