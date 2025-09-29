Julio César Chávez es hospitalizado en Culiacán y se somete a cirugía de urgencia

Este domingo 28 de septiembre, el exboxeador mexicano Julio César Chávez fue hospitalizado en Culiacán, Sinaloa, debido a un fuerte dolor que requirió de intervención quirúrgica. A través de las redes sociales, su hijo Omar Chávez fue el encargado de dar a conocer el estado de salud del excamepón.

Mediante un video que publicó Omar Chávez junto a Julio César Chávez y el doctor que atendió al histórico boxeador, explicaron la situación por la que el mexicano fue a dar al hospital: “Estamos en el Hospital Los Ángeles, con el doc. Van a operar a mi apá y estamos aquí“, mencionó Omar Chávez, mientras enfocaba a su papá recostado en la cama del hospital con el semblante marcado por el malestar pero con esa garra que lo define.

El médico tratante, un fiel seguidor de la salud del ídolo culichi, explicó con precisión quirúrgica: “Desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán, y esta vez traía un dolorcito, que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uréter izquierdo, y ahorita se la van a quitar", explicó.

Afortunadamente todo salió bien en la intervención quirúrgica; sin embargo, el legendario boxeador permanecerá bajo observación, recuperándose de lo que podría haber sido un round mucho más áspero. A sus 63 años, el sonorense ha enfrentado demonios personales y públicos, desde batallas contra adicciones hasta el peso de un legado familiar que incluye tragedias recientes, como la detención de su hijo Julio César Chávez en Estados Unidos, tras ser acusado de estar relacionado con tráfico de armas y delincuencia organizada.