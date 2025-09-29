Nacho Ambriz, el elegido para dirigir a León en la Liga MX Apertura 2025

Ya es oficial, Nacho Ambriz volverá a la Liga MX para dirigir a León, donde tendrá su segunda etapa como entrenador. El estratega mexicano, quien ya sabe lo que es conquistar el futbol mexicano con los Panzas Verdes, aterriza en La Esmeralda justo cuando el equipo más necesita un domador con experiencia y carisma.

Y es que tras la salida de Eduardo Berizzo, León comenzó con la búsqueda de su nuevo timonel para lo que resta de la competencia. Previo a que se hiciera oficial su llegada al equipo de James Rodríguez, fuentes cercanas al club revelaron que Ambriz se presentó esta mañana en las instalaciones verdiblancas, listo para tomar las riendas ante el próximo duelo contra Toluca.

El adiós de Eduardo Berizzo, quien presentó su renuncia el sábado pasado tras una racha de resultados que dejó al León tambaleante en la tabla del Apertura 2025, abrió la puerta a este regreso soñado. Nacho Ambriz, libre tras su paso por Santos Laguna y con un currículum que incluye la octava estrella esmeralda en el Guardianes 2020, emerge como la opción ideal para inyectar vida a un plantel que incluye estrellas como James Rodríguez.

Nacho Ambriz no es solo un técnico; es un exjugador del León que entiende el pulso de la afición, esa que exige pasión y entrega inquebrantable en cada partido. Esta segunda etapa de Ambriz en el banquillo leonés evoca recuerdos de gloria pasada. En su primera gestión, entre 2019 y 2021, transformó a La Fiera en un conjunto letal, combinando juventud con veteranía para alzarse con el título que rompió una sequía de años. Ahora, con menos de una semana para preparar el choque ante los Diablos Rojos, el reto es mayúsculo: rescatar el torneo y soñar con liguilla.

HABRÁ REENCUENTRO ⚽️⚽️⚽️



Nacho Ambriz está muy cerca de volver a dirigir a León. A falta de que se haga oficial, el entrenador tendrá su segunda etapa al frente de la Fiera, tras la salida de Eduardo Berizzo. pic.twitter.com/CMzOGcnapN — W Deportes (@deportesWRADIO) September 29, 2025

Cabe mencionar que Nacho Ambriz ha demostrado en América, Necaxa y León que su estilo ofensivo y motivador genera resultados, incluso en momentos de crisis. La directiva esmeralda, encabezada por Jesús Martínez, apuesta por la continuidad y el conocimiento interno. No es casualidad que Nacho Ambriz fuera el nombre más mencionado por la prensa y la hinchada en las últimas horas.