Rodrigo Huescas ¿Fuera de la Copa del Mundo?, su lesión es grave y se pierde toda la temporada, será operado

Rodrigo Huescas, el lateral derecho mexicano del Copenhague, podría perderse la Copa del Mundo 2026, luego de que el miércoles, sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el partido de Champions League contra el Qarabag. Hoy, 2 de octubre, el club danés informó que la dolencia es grave, el defensa será operado y se perderá lo que resta de la temporada.

Huescas pasaba por el mejor momento de su carrera, siendo titular en su equipo, ganando muchos créditos en los últimos partidos con la Selección Mexicana y para muchos medios y afición, tendría que llegar al Mundial del próximo año como una de las figuras del equipo de Javier Aguirre.

¿QUÉ LESIÓN TIENE RODRIGO HUESCAS?

En el comunicado de prensa del Copenhague no se aclara el tipo de lesión que tiene Rodrigo Huescas, pero medios en Dinamarca publican que se trata de ligamentos, que puede ser ruptura o distensión de alto grado que lo obligará a dejar las canchas, al menos hasta mayo.

El incidente ocurrió al minuto 13 del primer tiempo ante el Qarabag, cuando intentó un drible, perdió la pelota y cuando buscó recuperar, su pierna se atoró en el césped y su rodilla hizo palanca. Huescas tuvo que ser atendido en el campo y salió entre lágrimas del juego.

Primeros reportes indican que el defensor ex de Cruz Azul podría ser dado de alta en mayo, por lo que le quedaría un mes para ponerse a tono y poder ser, al menos convocado por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo con México.

🚑 Rodrigo Huescas tuvo que salir de cambio por una posible lesión en la rodilla. 💥#ChampionsLeague pic.twitter.com/HWAIdumc6p — FOX (@somos_FOX) October 1, 2025

¿QUIÉN ES RODRIGO HUESCAS?

Rodrigo Huescas, nacido el 18 de septiembre de 2003 en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con 22 años de edad y ya un amplia carrera en Primera División. actualmente juega en el Copenhague de Dinamarca, pero desde temprana edad destacó en las inferiores de Cruz Azul.

Huescas inició su formación en las categorías inferiores de La Máquina, donde rápidamente destacó por su velocidad, centros precisos y capacidad para sumarse al ataque. Debutó en el primer equipo en la temporada 2020-21 y en total jugó 80 partidos en todas las competiciones, anotando 6 goles, lo que lo convirtió en un habitual bajo la dirección de técnicos como Juan Reynoso y Diego Aguirre.