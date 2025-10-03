El Trionda, balón oficial de la Copa del Mundo 2026, fue presentado este jueves 2 de octubre y ya está a la venta en la tienda en línea de Adidas y otras sucursales físicas. Su costo va desde los $9999 pesos mexicanos en su versión Jumbo hasta los $399 pesos en su versión mini.

La versión de juego tiene un costo de $3999 pesos, mientras que las réplicas y versiones para futbol sala salieron a la venta en $1999 mx.

Trionda, Balón del Mundial 2026: Precios y dónde comprar en México Ampliar

Adidas y FIFA han revelado este jueves el Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo 2026. Con su diseño audaz y tecnología de vanguardia, el esférico da banderazo oficial a un Mundial que promete ser el más grande y espectacular de toda la historia.

El nombre “Trionda” evoca “tres ondas” en español, un guiño a las olas de pasión que unirán a los continentes en 2026. Su estética está llena de color y simbolismo, con tonos en rojo, verde y azul que rinden homenaje directo a las banderas de los países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

La construcción innovadora de cuatro paneles con geometría fluida forma un triángulo central, representando la histórica alianza de estas naciones. En sus paneles, embellecidos con oro en honor al Trofeo FIFA, se integran iconos sutiles: una hoja de arce por Canadá, un águila por México y una estrella por Estados Unidos.

Estas no son meras decoraciones; los bordes profundos aseguran estabilidad en vuelo, mientras que los iconos en relieve mejoran el agarre en condiciones húmedas o lluviosas, ideales para los estadios costeros del torneo.

TRIONDA: Materiales y Tecnología

Fabricado con la maestría de Adidas, el Trionda combina durabilidad, sostenibilidad y precisión quirúrgica. Su superficie exterior es de poliuretano laminado térmicamente, sin costuras para minimizar la absorción de agua y maximizar el control.

Pero el verdadero as bajo la manga es su tecnología conectada: un chip de sensor de movimiento de 500 Hz integrado, que envía datos en tiempo real al sistema de videoasistente (VAR), facilitando decisiones precisas en fueras de juego y más. Certificado FIFA Quality Pro para uso profesional, el Trionda no solo resiste el rigor de los estadios, sino que eleva el rendimiento de jugadores élite y aficionados por igual.

PRECIO Y DÓNDE COMPRAR EL TRIONDA, BALÓN DEL MUNDIAL

El estreno global del Trionda fue el 2 de octubre y marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva al Mundial, con más de 4.5 millones de fans ya en la lotería de boletos. Disponible inmediatamente en la web de Adidas y selectas tiendas como Innova, Liverpool, Adidas en tiendas físicas y otras.

A continuación te dejamos la lista de precios del Trionda, el Balón oficial del Mundial 2026.

Versión Precio (USD) Ideal para Detalles clave Official Match Ball $3999 mx Jugadores profesionales Superficie sin costuras, chip VAR, materiales premium. Competition $1999 mx Avanzados y entrenamientos Certificado FIFA Pro, granos de cuero-like, surcos aerodinámicos. League $1999 mx Amateurs y partidos casuales Costuras estándar, durabilidad para uso frecuente. Club $649 mx Recreación y principiantes Cosido a máquina, accesible pero robusto. Mini 399 mx Niños y coleccionistas Réplica en miniatura para fans jóvenes.

Además de estos 5 tamaños, hay otro a la venta, que es de colección, en un tamaño mucha más grande que la versión de juego. Es Jumbo y tiene un costo de $9999 pesos mexicanos.

El Trionda sale a la venta con un stock inmenso a nivel mundial en sus diferentes versiones y para envíos globales.

De acuerdo a la página de Adidas, el envío no debe tardar más de dos semanas, al menos en México.