El ‘horrible’ uniforme que usará la Selección Mexicana en el Mundial 2026; rosa mexicano y un diseño que sacudió las redes FOTOS

El ‘horrible’ uniforme que usará la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Extraño jersey que sacará la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Homenaje a Jorge Campos, color llamativo y que se espera pronto se haga oficial junto con el resto de indumentarias que el Tricolor estará usando el próximo año en la Copa del Mundo.

Jersey rosa de México para el Mundial 2026 Ampliar

La Selección Mexicana no vive su mejor momento y una vez más, a meses de que arranque la Copa del Mundo, el ambiente en torno al equipo nacional no es el mejor, ni dentro, ni fuera de la cancha.

El fin de semana se quedó fuera del Mundial Sub 20 que prometía grandes cosas, la Mayor hizo un ridículo contra Colombia en amistoso y en redes sociales, las criticas, las burlas y el pesimismo van e aumento.

Y ahora más, luego de que este lunes se filtrara otro uniforme que estará usando el Tricolor para la justa mundialista el próximo año y no gustaron nada en los aficionados de internet.

Se trata del uniforme de portero que estará saliendo pronto, en colores y relieves muy llamativos y que, desde ya, ha causado revuelo en redes sociales.

MÉXICO TENDRÁ UNIFORME EN HOMENAJE A JORGE CAMPOS EN EL MUNDIAL

A través de un sitio web especializado en uniformes y jerseys de futbol, se ha publicado el diseño del que será la vestimenta de los arqueros de México para el Mundial, en un claro homenaje y referencia a Jorge Campos.

Con el tradicional rosa mexicano y las grecas que tenía el Brody en sus uniformes de la década de los 90s.

Tanto el short y los costados y parte trasera del jersey vienen con esos relieves, mientras que el frente queda limpio, solo con el escudo de la Selección y de la marca patrocinadora.

Las calcetas serán del mismo tono de rosa y junto con el ya tradicional anaranjado y azul, serán los tres uniformes que los guardametas mexicanos tendrán en el Mundial.

francamente no veo diferencia, un digno homenaje al gran Campos pic.twitter.com/aZdVbR8AMd — Arturo Cortez (@rturoKhora) October 13, 2025

LOS TRES UNIFORMES DE MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026

Con esta nueva filtración ya se tiene imagen de todos los uniformes que estará usando México el próximo año en la Copa del Mundo.

Los dos de campo, el verde, que se cambió sobre la marcha y que incluso ya fue visto en eventos públicos como en el concierto del artista colombiano, FEID y el de visita, en color blanco y una mezcla de color entre verde y guinda.

Hace unos días, el exjugador, Alessandro del Piero publicó por error una imagen en donde se ven todos los uniformes de las selecciones que visten ADIDAS para el Mundial, donde uno de los primeros era justamente el de el Tricolor.