México vs Ecuador: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego amistoso de la Fecha FIFA de octubre

En el corazón del Estadio Akron, ese coloso tapatío que vibrará con el eco de la afición, México y Ecuador se medirán en un duelo que trasciende el mero amistoso. Bajo el paraguas de la Fecha FIFA de octubre, este choque no es solo una preparación para el Mundial 2026, donde ambos compartirán escenario como clasificados, sino una prueba de fuego para dos selecciones que llegan con heridas frescas y ambiciones renovadas.

El balón rodará en un Estadio Akron que es una de las sedes confirmadas del Mundial 2026. El combinado azteca, dirigido por el experimentado Javier “Vasco” Aguirre, aterriza en Guadalajara tras una semana para el olvido. El sábado pasado, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el Tricolor cayó goleado ante Colombia en un amistoso que expuso las grietas de un equipo en reconstrucción. La defensa, permeable como arena en tormenta, quedó para el olvido al recibir cuatro goles, y el ataque, liderado por un Santiago Giménez que carga con la presión de ser el “9” titular tras la lesión de Raúl Jiménez, apenas generó suspiros.

Del otro lado, Ecuador llega con el pecho inflado y una racha que envidiarían hasta los grandes de Europa: invicto en 12 partidos, con boleto en mano al Mundial 2026 tras una eliminatoria sudamericana impecable, donde terminaron segundos solo por detrás de Argentina. El empate 1-1 ante Estados Unidos el viernes en Austin, con gol de Enner Valencia, el eterno capitán de 35 años, fue pieza clave en el cuadro de Sebastián Beccacece, que juega con la intensidad de una final, defendiendo como lobos y contraatacando con veneno.

Ecuador busca consolidar un proyecto que ha convertido a la Selección en una máquina de resultados, con un fútbol astuto y sin fisuras. Históricamente, estos encuentros latinos han sido duelos de trinchera. En la Copa América 2024, empataron 0-0 en un partido que olía a revancha contenida; antes, en 2022, Ecuador le robó un 2-0 a México en el Estadio Azteca. Pero este martes, en la altitud de Guadalajara, el factor local podría inclinar la balanza.

Este amistoso México vs Ecuador es un ensayo general para el Mundial 2026. México necesita redimirse y encontrar identidad; Ecuador, afinar su espada para soñar en grande. En un continente donde el fútbol es religión, Guadalajara será testigo de si la Selección Mexicana resucita o si La Tri confirma su reinado incipiente.

MÉXICO VS ECUADOR, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER