Bryan “El Cuco” Angulo, exjugador de Cruz Azul, resulta herido en ataque armado en Ecuador

El delantero Bryan “El Cuco” Angulo, exjugador de Cruz Azul y figura clave de Liga de Portoviejo, fue víctima de un ataque armado durante la mañana de este jueves, justamente cuando se dirigía al entrenamiento en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos. El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 a.m., dejando al jugador herido de bala en una pierna.

Angulo, de 29 años y con un pasado por la Liga MX portando las camisetas de Cruz Azul y Xolos, se dirigía al entrenamiento previo al crucial partido de ascenso nacional contra Búhos ULVR, programado para este viernes 17 de octubre. Según reportes preliminares, dos sicarios en motocicleta abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba junto a compañeros de equipo. El impacto lo alcanzó en la extremidad inferior, pero afortunadamente su estado es estable y se encuentra bajo atención médica.

De acuerdo con imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, la respuesta inmediata de los presentes fue heroica, ya que jugadores de Liga de Portoviejo, alertados por los disparos, persiguieron a los atacantes. Además, hay videos en los que capturaron la persecución, donde uno de los sicarios abandona la motocicleta tras varios intentos fallidos por encenderla, facilitando que fuera detenido. Hasta el momento, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han detenido a dos sospechosos, mientras se investiga un posible tercer implicado.

En un comunicado oficial, el club manabita no solo confirmó el atentado, sino que reveló una realidad alarmante: “Varios de nuestros jugadores han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes”. Apuntan directamente a las mafias de apuestas ilegales como posible origen de esta escalada de violencia.

Cabe mencionar que este no es un caso aislado. El fútbol ecuatoriano, especialmente en categorías inferiores como la Segunda de Manabí, se ha convertido en un campo de batalla para intereses oscuros. Apenas un mes atrás, el mediocampista Jonathan González perdió la vida en Esmeraldas, luego de que sufriera un ataque armado en su domicilio.