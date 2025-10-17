FIFA Ranking Mundial 2025: México se mantiene en el Top 15 rumbo al Mundial 2026

La FIFA publicó su más reciente actualización del ranking mundial tras el parón de selecciones de octubre, con España reafirmando su dominio gracias a sus victorias ante Georgia y Bulgaria. La selección ibérica lidera con 1,880 puntos, seguida de Argentina y Francia, que intercambiaron posiciones después de sus últimos compromisos europeos.

Selección Argentina / Marcelo Endelli Ampliar

Para México, la noticia fue agridulce. El equipo dirigido por Javier Aguirre logró mantenerse en el puesto 14 pese al tropiezo ante Colombia y el empate con Ecuador. Con 1,688 puntos, el Tricolor continúa como la mejor selección de la Concacaf por encima de Estados Unidos, aunque su rendimiento genera dudas rumbo al Mundial 2026, donde será anfitrión.

Entre las selecciones con mayor progreso destaca Níger, que subió 9 posiciones hasta el lugar 117, mientras Alemania volvió al Top 10 tras vencer a Luxemburgo e Irlanda del Norte. En contraste, Grecia y Suecia descendieron 8 lugares.

Selección Mexicana / Omar Vega Ampliar

En la región, Guatemala también registró un avance importante al escalar 3 sitios y alcanzar su mejor posición del año, la 95, luego de sumar puntos en sus duelos frente a Surinam y El Salvador. La próxima actualización del ranking se publicará el 20 de noviembre, al concluir las eliminatorias de la Concacaf.