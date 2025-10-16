Mas de un millón de boletos vendidos para el mundial

FIFA celebra la histórica venta de más de un millón de boletos para el Mundial 2026. / NurPhoto

La FIFA anunció que se han vendido más de un millón de boletos para el Mundial 2026. Tras el cierre de la primera fase de registro y venta exclusiva para clientes Visa, el organismo destacó estas cifras y mencionó que este será el Mundial más grande e inclusivo de la historia, ya que personas de más de 200 países y territorios han solicitado y adquirido entradas.

El Mundial más grande e inclusivo de la historia. / VCG Ampliar

Los países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, encabezan la lista de mayores solicitudes de boletos, seguidos por Inglaterra y Alemania, que completan el top 5.

Este hecho ha sido histórico para la FIFA, pues aún faltan ocho meses para el inicio del torneo y solo 28 selecciones están clasificadas, lo que demuestra el enorme interés del público por vivir la experiencia mundialista, incluso sin saber qué equipos verán con su boleto.

Los países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, encabezan la lista de mayores solicitudes de boletos. / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

La FIFA recordó que la venta de boletos aún no ha terminado, ya que a partir del 27 de octubre se abrirá una nueva fase de registro para todos los aficionados, con o sin tarjeta Visa, quienes podrán inscribirse al sorteo para intentar conseguir sus entradas.