Barcelona vs Olympiacos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 3 de la Champions League 2025

En el Estadio Olímpico de Montjuic, donde el azulgrana se tiñe de europeísmo, el FC Barcelona de Hansi Flick recibe este martes a un Olympiacos que llega con el agua al cuello en la Jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26. En este encuentro no solo se disputan tres puntos vitales para escalar posiciones, los culés con 3 unidades en el puesto 16, los griegos con solo 1 en el 29, se juega la moral de un Barça golpeado por lesiones y la supervivencia de unos Thrylos que aún no saben qué es ganar en esta competición.

Con El Clásico acechando el próximo 26 de octubre, Flick camina sobre brasas, pero este duelo ante un rival accesible podría ser el bálsamo perfecto para un equipo que necesita rugir de nuevo en Europa. Para los blaugranas, el arranque ha sido un subibaja de emociones; mientras que en LaLiga, el reciente 2-1 sobre Girona inyecta oxígeno, pero la plaga de lesiones es un vendaval.

Robert Lewandowski (isquiotibiales), Raphinha (isquiotibiales), Dani Olmo (pantorrilla), Ferran Torres (muscular), Marc-André ter Stegen (espalda), Gavi (rodilla), Joan García (menisco) y más ausentes obligan a Flick a rotar con cautela. El canterano Lamine Yamal, con dos goles y cinco asistencias en seis partidos esta temporada, es la joya que podría desequilibrar, pero el Barcelona podría conjurar la magia en casa.

Olympiacos, dirigido por José Luis Mendilibar, el técnico que sabe de hazañas europeas con su Conference League en 2023, llega con la soga al cuello, pero en Champions son un enigma. Los rojiblancos viajan con un plantel fuerte, pero su historial en España es nefasto: 14 derrotas en 16 visitas europeas a la península. El historial entre ambos es breve pero favorable a los catalanes: un 3-1 en Camp Nou y un 0-0 en Atenas en la fase de grupos 2017/18, donde Messi fue el verdugo.

